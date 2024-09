A- A+

Inovação Sebrae promove primeiro evento de inovação destinado a criadores de peixes e camarões O Aqua Conexão reunirá piscicultores, startups e especialistas em inovação para atividades com foco no segmento

O Sebrae realiza, neste sábado (14), o Aqua Conexão, evento que visa reunir criadores de peixes e camarões do Recife e Região Metropolitana, junto a startups e especialistas em inovação para um dia de atividades com foco no segmento da piscicultura.

O evento acontece na sede do Sebrae Pernambuco, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), das 8h às 16h30. O encontro também vai contar com professores e estudantes das ciências agrárias.

Estão programadas palestras, oficinas e apresentações de soluções inovadoras para os principais gargalos da piscicultura.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas pelo link, no site do sympla.

“A prática da piscicultura é muito forte em muitos municípios do nosso estado. Vamos trazer empresários de São Lourenço da Mata, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão e Igarassu, que são locais que se destacam na atividade. Será o primeiro encontro do setor que reunirá negócios tradicionais e negócios inovadores. O objetivo é criar uma conexão entre criadores e desenvolvedores de soluções inovadoras”, destaca Alane Guimarães, analista do Sebrae/PE.

Palestras

Um dos destaques do evento será a palestra de Fernanda Queiroz e Silva, técnica em aquicultura na prefeitura municipal de Joinville, Santa Catarina. A especialista vai abordar as técnicas e boas práticas implementadas na região que resultaram em ganhos financeiros na produção de tilápia.

Oportunidade

Um total de quatro grandes empresas do ramo de pescados estarão presentes no evento. “É uma chance para que os pequenos produtores conversem com essas empresas e, quem sabe, passem a fornecer para elas. O momento faz parte da estratégia do Sebrae de encadeamento produtivo, focado em criar pontes entre pequenos e grandes negócios”, afirma a analista do Sebrae.

No quesito inovação, cinco startups foram selecionadas para ouvir as demandas dos criadores de peixes e camarões do Grande Recife. A ideia é identificar os problemas do setor e, posteriormente, realizar um hackathon na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com a Sala do Empreendedor da instituição, e apresentar as soluções desenvolvidas no Rec’n’Play, evento de inovação e tecnologia agendado para novembro.

