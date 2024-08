A- A+

As pessoas se tornaram cada dia mais dependentes de uma bom sinal de wi-fi. A internet é usada para trabalhar, socializar e se entreter, mas também para fazer tarefas, agendar compromissos e até transferir dinheiro.



O responsável por distribuir o sinal da internet através do cabo é o roteador. Por isso, um bom funcionamento desse aparelho é fundamental para realizar as tarefas cotidianas.

Apesar de muitos usuários estarem acostumados aos “curtos-circuitos” no sinal de conexão wi-fi, vários acabam vencidos pelo cansaço e até acreditam que os problemas constantes podem estar relacionados à empresa contratada.





Mas antes de chamar o serviço técnico, tente esses truques abaixo. Eles são cruciais para que haja wi-fi em todos os cantos da casa e sem interferências.

Para ter um bom sinal wi-fi em toda a casa siga as dicas abaixo:

O roteador deve estar localizado no centro da casa, se for nesse local que a maioria dos aparelhos que precisam de internet vão estar ligados;

Como os roteadores expandem o sinal wi-fi para baixo, também devem ser colocados num local alto;

As janelas e as paredes podem dificultar a chegada do sinal aos aparelhos, por isso é melhor instalá-lo longe destes objetos. Por outro lado, os tijolos e as pedras, os espelhos e até alguns eletrodomésticos ou elevadores também prejudicam a qualidade do sinal;

Os roteadores wi-fi devem estar à vista e não dentro de armários. Os elementos metálicos e o vidro não são bons materiais para uma boa conexão, uma vez que provocam o ressalto do sinal;

Evite colocar o roteador no lado externo, pois a água, as árvores ou o sol podem interferir negativamente na conexão. Se quiser uma boa ligação num jardim ou numa varanda, o melhor é utilizar um repetidor;

É aconselhável evitar ter dispositivos antigos ligados ao sinal, uma vez que podem torná-lo mais lento. Cada dispositivo ligado divide a velocidade que o modem pode fornecer.

A regra dos 30 centímetros

Um relatório da Sky Broadband, uma das duas principais empresas que oferecem este serviço no Reino Unido, concluiu que nove em cada dez problemas de sinal de wi-fi estão relacionados com o local onde o roteador é colocado em casa. Os dados foram publicados no jornal britânico The Sun em julho do ano passado, e é daí que deriva a regra dos trinta centímetros.

— Para um melhor desempenho do sinal wi-fi, o roteador deve ser colocado a pelo menos 30 centímetros de distância de outros dispositivos eletrônicos, como colunas, computadores e televisões, entre outros — disse Aman Bhatti, especialista em conectividade e um dos diretores da Sky Broadband, ao The Sun.

Para garantir que o sinal seja distribuído o mais uniformemente possível na casa, o especialista da empresa britânica explicou a razão desta regra:

—Quando se tem um dispositivo eletrônico ligado ao lado do roteador, ele monopoliza a força do sinal. Ao monopolizar o sinal, fará com que este seja distribuído de forma menos uniforme e pior, o que acabará por afetar a velocidade dos outros dispositivos.

Alguns dispositivos, como as smart TVs, precisam mesmo de ser colocados a pelo menos um metro e meio de distância do roteador.

