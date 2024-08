A- A+

Recife Softex Pernambuco celebra 30 anos de trajetória em solenidade especial O Softex PE se destaca como uma das principais referências no fortalecimento do setor no ecossistema do Porto Digital do Recife

Em uma noite prestigiada, o Softex Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (1º), uma solenidade especial em comemoração aos seus 30 anos no Armazém Blu’nelle, no Recife.

As três décadas de história foram marcadas por diversas conquistas, incluindo as mais de 420 empresas associadas, a construção do Empresarial ITBC, no Bairro do Recife e a chegada da associação no interior do Estado.

Durante a solenidade de aniversário, o Softex apresentou uma linha do tempo com os marcos importantes da sua trajetória, além de formalizar a associação como a maior especializada em empresas de TI.

Com o grande número de associados, o Softex PE se destaca, também, como uma das principais referências no fortalecimento do setor no ecossistema do Porto Digital do Recife.

No evento, os convidados também conferiram depoimentos de diversas pessoas, incluindo o presidente do Softex Pernambuco, Yves Nogueira e o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. A vice-governadora do Estado, Priscila Krause, também marcou presença na solenidade.

No final da cerimônia, os presidentes, diretores e representantes de instituições parceiras e da equipe que fazem parte da trajetória da associação receberam placas como forma de homenagem.

De acordo com o presidente Yves Nogueira, o aniversário de 30 anos é um marco importante, não só para o Softex Pernambuco, mas para todo o ecossistema de inovação do Porto Digital.

"O Softex Pernambuco completa três décadas de existência, se tornando a maior instituição empresarial de empresas de Tecnologia da Informação (TI), com mais de 420 empresas associadas e é óbvio, muita gente colocou alguns tijolinhos para a gente chegar aqui. Fica o nosso agradecimento a cada um dos associados e a cada um que dedicou o seu tempo a essa instituição durante esses 30 anos", afirmou.

O presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, destacou a importância do Softex PE para o parque tecnológico.

"O Softex Pernambuco é um dos alicerces do nosso ecossistema do Porto Digital que é formado basicamente por quatro forças políticas: o governo, empresariado - que é o setor privado, as universidades e também a sociedade civil. O Softex é a principal entidade empresarial que nós temos no Nordeste, e hoje está localizada no Porto Digital e ele vem participando muito ativamente de todas as atividades que nós temos", ressaltou.

História

Uma das pioneiras em focar no fortalecimento do setor de TI e startups em Pernambuco e no Nordeste, o Softex Pernambuco contribui com a formação de profissionais e geração de empregos qualificados na região.

O Softex Pernambuco foi criado em 1994 - com a proposta de ser uma associação civil sem fins lucrativos, vinculada ao Programa Softex2000 – tornando-se o 6º núcleo a ser criado entre os 28 existentes no Brasil.

Veja também

Cigarro Receita: Ajustes em cigarro geram ganho de arrecadação de R$ 3 bi em 2025