Spotify e Universal Music fecham novo acordo de distribuição multianual

A Universal Music e o Spotify chegaram a um novo acordo de distribuição multianual, que inclui compensação por músicas gravadas e direitos autorais de publicação.

A maior gravadora do mundo e a empresa líder em streaming de música afirmaram que o novo contrato reflete mudanças no modelo de negócios do Spotify, incluindo novos níveis de preços e a integração de conteúdos musicais e não musicais.

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

A Universal, que representa artistas como Taylor Swift e U2, ampliou sua parceria com o Spotify no ano passado, para incluir prévias de lançamentos futuros e videoclipes.

O Spotify, que conta com mais de 640 milhões de usuários no mundo, incluindo pagantes e os que usam a versão gratuita com anúncios, tem expandido suas ofertas nos últimos anos para incluir audiolivros, podcasts e outros conteúdos além de seu catálogo principal de músicas.

Em junho, a National Music Publishers’ Association (NMPA), associação que representa editoras musicais e compositores, apresentou uma reclamação à Comissão Federal de Comércio dos EUA sobre a decisão do Spotify de oferecer audiolivros a assinantes.

Segundo o grupo, essa medida resultou em pagamentos reduzidos de royalties para os compositores.

