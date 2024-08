A- A+

Imóveis Summer Beach Paulo Miranda ganha segunda edição a partir desta sexta (30) Evento traz opções para quem deseja investir e morar em imóveis no litoral

A imobiliária Paulo Miranda lança, pelo segundo ano consecutivo, o Summer Beach Paulo Miranda.

O evento reúne 19 construtoras e traz mais de 50 empreendimentos localizados no litoral com condições negociadas e exclusivas a partir desta sexta-feira (30), no RioMar Recife, Zona Sul da Cidade.

A edição deste ano traz ainda mais vantagens para quem busca investir, morar ou aproveitar a vida à beira-mar.

Paulo Miranda

A diversidade de opções é um dos grandes destaques: studios, flats, apartamentos de 1 a 6 quartos, além de casas, bangalôs e lotes, localizados no litoral norte e sul de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Referência imobiliária há mais de 50 anos com o propósito de transformar vidas, conectando pessoas ao seu maior bem, a Paulo Miranda é a única empresa full service no Estado, com mais de 250 corretores exclusivos e especializados por nicho.

Entre seus muitos segmentos estão: Incorporação; Lançamentos; Imóveis de terceiros (prontos, semi novos, usados); Locação; Administração de imóveis em toda a Região Metropolitana do Recife; Loteamentos; Minha Casa Minha Vida; Imóveis corporativos; Imóveis rurais e litorâneos.

Também atua em Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, além de vendas de imóveis em São Paulo.



Serviço

Summer Beach Paulo Miranda

Quando: de 30 de agosto a 8 de setembro

Onde: Praça de Eventos, Shopping RioMar Recife

Horário: Durante o horário de funcionamento do mall (seg à sex 9h às 22h/sáb, dom e feriados 12h às 21h)

Ingresso: Acesso gratuito



