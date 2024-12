Trem turístico que ligará Rio a Minas Gerais pode começar a circular a partir de junho de 2025

A- A+

Há anos na gaveta, o trem turístico que ligará o Rio de Janeiro a Minas Gerais, enfim, entrará nos trilhos. O Contrato Operacional Específico (COE), que possibilita a ligação ferroviária entre os estados, foi assinado em Brasília, na última quarta-feira (11), com representantes do Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária VLI, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Amigos do Trem, e as prefeituras de Três Rios e Sapucaia.



A previsão é que o trem seja inaugurado em junho do ano que vem.

Num primeiro momento, o trem turístico vai iniciar a viagem em Chiador, em Minas, depois Sapucaia e terminando em Três Rios, já no estado do Rio. As composições percorrem 37 quilômetros de distância, e têm capacidade para transportar até 837 passageiros por viagem.



Mas o projeto original prevê a inclusão de mais cinco municípios mineiros, como Cataguases, Leopoldina, Recreio, Volta Grande e Além Paraíba, chegando ao total de 160 quilômetros de trecho.

As próximas etapas são a autorização da ANTT para que a Oscip atue como operadora ferroviária. Em seguida, será realizada a inspeção das locomotivas e carros de passageiros, bem como o trecho entre Três Rios a Sapucaia para verificar a condição da linha. Caso seja necessário, manutenções e revisões serão feitas.

Como surgiu

A ideia de ligar os dois estados por meio de trilhos surgiu em 2016, por Paulo Henrique do Nascimento, fundador da Amigos do Trem. No mesmo ano, o grupo empresarial Mil, de supermercados, construção e indústria, doou R$ 1 milhão para apoiar o projeto. Com a quantia, o fundador comprou 15 carros de passageiros e seis locomotivas. Parte dessas máquinas será usada quando o primeiro trecho estiver pronto.

Em 2018 foi realizada uma viagem teste. Os trilhos por onde os trens vão passar foram usados para o transporte de carga, principalmente de café, no início do século XX. Durante o trajeto os turistas poderão contar com belas paisagens, elementos históricos e culturais.

— O trecho é cercado por paisagens deslumbrantes, como a represa de Furnas, montanhas, rios e áreas verdes, que encantam os visitantes a cada quilômetro. Além disso, conecta cidades ricas em história e cultura, proporcionando acesso a atrações como igrejas históricas, casarões coloniais, feiras artesanais e a tradicional gastronomia local. É uma experiência que une natureza, cultura e lazer, celebrando a riqueza da nossa região — afirmou Cyntia Nascimento, sobrinha de Paulo e atual diretora da Oscip Amigos do Trem.

A reunião contou com a presença do secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro; do secretário Nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, dos prefeitos Joacir Barbaglio (Três Rios) e Breno Junqueira (Sapucaia), representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e de entidades privadas.

— O importante é que se mantém a operação de cargas, mas dá a oportunidade a um operador privado fazer um projeto de trem turístico, que vai atender uma região do Rio e de Minas muito bonita, à beira do Rio Paraíba do Sul. É uma linha férrea que vai agregar valor econômico e melhorar a utilização do ativo ferroviário nacional — disse George Santoro.

O empreendimento conta com investimento de R$ 36 milhões da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), que também fará o plano de recuperação da linha férrea e o transporte de ativos da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) Amigos do Trem.

— É uma região belíssima, com um grande potencial turístico. O Brasil precisa valorizar essa vocação, tão importante para a economia nacional. Três Rios, Sapucaia e todas as cidades entre elas se beneficiarão muito do trem turístico — ressalta o deputado federal Max Lemos (PDT/RJ), que apoiou o projeto.

