BRASIL Vendas do comércio crescem 0,4% em outubro, resultado melhor que o esperado pelos analistas O aumento das compras de móveis e eletrodomésticos puxou a atividade do varejo para cima

As vendas do comércio brasileiro subiram 0,4% em outubro, após alta de 0,6% em setembro. Com isso, o desempenho do setor veio acima do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam queda de 0,2%. O varejo de móveis e eletrodomésticos foi o principal responsável pelo crescimento, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

No ano, o setor acumula alta de 5,0%;

Em 12 meses, o avanço é de 4,4%.

Em um cenário de economia aquecida, com o desemprego em mínimas históricas e mais renda disponível para as famílias, economistas acreditam que o comércio pode fechar o ano com resultados superiores aos do ano passado, apesar do dólar alto e da elevação intensa da taxa de juros definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) nesta quarta-feira.

