Voa Brasil: em cinco meses, programa "vendeu" 23 mil passagens; veja destinos mais procurados

O Voa Brasil, programa social que oferece passagens aéreas ao custo de até R$ 200 para aposentados do INSS que não tenham viajado nos últimos doze meses, vendeu 23.187 bilhetes em cinco meses. Rio de Janeiro e São Paulo foram os principais destinos procurados no período.

Segundo um balanço divulgado, nesta quinta-feira, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, três capitais do Nordeste — Recife, Fortaleza e Salvador — e Brasília figuram na lista dos cinco principais destinos.

Lançado em julho de 2024, o programa permite que cada aposentado do INSS pode adquirir até dois trechos por ano no site gov.br/voabrasil. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas, ou seja, não há subsídios do governo federal. Os beneficiários ocupam assentos considerados ociosos pelas empresas.

Universitários de baixa renda terão benefício neste semestre

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, as passagens com destino aos estados do Sudeste e do Nordeste representam 44% e 40,5% do total adquirido, respectivamente. Ele ressaltou que a segunda etapa do programa, voltada a estudantes universitários de baixa renda, deve ser anunciada ainda no primeiro semestre de 2025.

— O Voa Brasil é um programa de inserção social, sem qualquer subsídio do governo, destinado a pessoas que não viajaram nos últimos 12 meses. Ou seja, quando se analisa os números, estamos incluindo novos passageiros no transporte aéreo, preenchendo assentos que estariam vazios e seriam suficientes para lotar 180 aeronaves — afirmou o ministro.

As passagens registradas no balanço de cinco meses foram para todas as regiões do país. No total, os voos partiram ou chegaram em 77 municípios brasileiros, o que indica um estímulo à aviação regional, na avaliação do secretário de Aviação Civil, Tomé Franca.

— É o avô, a avó que quer rever um parente, visitar um neto, uma neta, ou simplesmente fazer turismo. O Voa Brasil cria esta oportunidade para quem não tinha costume de usar o transporte aéreo — disse Franca.

Veja os 20 principais destinos procurados pelos aposentados:

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Recife (PE)

Fortaleza (CE)

Brasília (DF)

Salvador (BA)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Natal (RN)

Belo Horizonte (MG)

São Luís (MA)

Aracaju (SE)

Campinas (SP)

Porto Seguro (BA)

Juazeiro do Norte (CE)

Belém (PA)

Vitória (ES)

Porto Alegre (RS)

Manaus (AM)

Curitiba (PR)

