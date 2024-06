A- A+

Tecnologia X, antigo Twitter, começa a ocultar curtidas de usuários após anúncio de Elon Musk É "importante permitir que as pessoas curtam as postagens sem serem atacadas", escreveu o bilionário na rede social

O X, antigo Twitter, começou a ocultar as curtidas de usuários, após o bilionário Elon Musk, dono da rede, confirmar a mudança em um publicação desta terça-feira. De acordo com Musk, é "importante permitir que as pessoas curtam as postagens sem serem atacadas".

O diretor de engenharia do X, Haofei Wang, disse em uma publicação do dia 21 de maio que a mudança estava nos planos da empresa. "Sim, estamos tornando as curtidas privadas. Curtidas públicas estão incentivando o comportamento errado. Por exemplo, muitas pessoas sentem-se desencorajadas de gostar de conteúdos que possam ser "ousados" por medo de retaliação de trolls ou para proteger a sua imagem pública", escreveu ele no X.

Musk fez a publicação ao comentar uma matéria do site de tecnologia The Verge no qual a decisão era noticiada. Veja abaixo:

SPECULATION: X *might* be hiding likes for all users by default. https://t.co/ZsswnFTATP pic.twitter.com/ioKosyLrIK — X Daily News (@xDaily) May 21, 2024

O perfil da equipe de engenharia do X deu mais detalhes das mudanças ao anunciar a decisão de ocultar as curtidas. Veja abaixo:

Você ainda poderá ver as postagens que gostou (mas outras não).

A contagem de curtidas e outras métricas para suas próprias postagens ainda aparecerão nas notificações.

Você não verá mais quem gostou da postagem de outra pessoa.

O autor de uma postagem pode ver quem gostou de suas postagens.

