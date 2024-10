A- A+

FUTEBOL 1ª Copa Estadual Quilombola de Futebol é vencida por dois times do Sertão Conceição das Crioulas, de Salgueiro, no feminino, e Buenos Aires, de Custódia, no masculino, saíram com a medalha de ouro e se classificaram para a Copa Nacional Quilombola de Futebol

Dois times do Sertão de Pernambuco se sagraram campeões da 1ª edição da Copa Estadual Quilombola de Futebol, disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife: Conceição das Crioulas, de Salgueiro, no feminino; e Buenos Aires, de Custódia, no masculino. Com o resultado, as equipes garantiram vaga na 1ª Copa Nacional Quilombola de Futebol, que ocorrerá entre os dias 9 e 15 de dezembro, no Rio de Janeiro.



O torneio teve início em 21 de setembro com fase de grupos e recebeu 22 equipes masculinas e quatro femininas, de diversas comunidades quilombolas advindas de 22 municípios pernambucanos.



O objetivo era oferecer uma oportunidade única de integração e visibilidade para os participantes. A competição foi promovida pela Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE), por meio da Secretaria Executiva de Esportes.

“Essa é uma ação importante e representativa, sobretudo, com a força quilombola, porque os desafios pedagógicos são muitos, mas é importante pensar como é que a gente, no campo dos esportes, promove a inserção das comunidades historicamente esquecidas. É importante esse momento de luta e de reafirmar que essas comunidades precisam ocupar todos os espaços”, pontuou a secretária executiva de Desenvolvimento da Educação, Tárcia Silva.

Duelos cheios de emoção

O primeiro confronto feminino foi marcado por um duelo entre duas equipes do Sertão de Pernambuco: a comunidade de Conceição das Crioulas e o time de Mirandiba. Com grande habilidade, a equipe de Conceição das Crioulas balançou a rede três vezes durante a partida e garantiu a vitória na competição.



“Essa vitória representa o primeiro passo de um sonho. Eu, hoje com 23 anos, achava que nunca ia alcançar uma vitória ou ia chegar a competir em um estádio como esse. Essa vitória reacendeu a vontade de continuar e agora conquistar o campeonato nacional, trazendo o título para o nosso Estado”, destacou Dandara Mendes, que marcou dois gols na final.

Time de Conceição das Crioulas, de Salgueiro, celebra título da 1ª Copa Estadual Quilombola de Futebol. - Foto: Renato Gomes/Copa Estadual Quilombola de Futebol

Já o segundo jogo masculino contou com a participação dos times São Lourenço, de Goiana, na Zona da Mata, e Buenos Aires, de Custódia, no Sertão Pernambucano. Em uma partida repleta de emoção, a equipe de Buenos Aires mostrou superioridade para vencer por 1 a 0 e garantir não só a medalha de ouro e a comemoração do título, como também a vaga na Copa Nacional.



"Jogar em uma arena da Copa do Mundo como essa era o sonho de muitos e hoje realizamos esse desejo. Estamos extremamente felizes com a vitória e orgulhosos por representar bem Pernambuco no Rio de Janeiro. Agora, vamos com tudo em busca da conquista no campeonato nacional”, disse o atleta Marcos Leandro.

Time de Buenos Aires, de Custódia, celebra título da 1ª Copa Estadual Quilombola de Futebol. - Foto: Renato Gomes/Copa Estadual Quilombola de Futebol

Quilombolas em Pernambuco

Pernambuco abriga 196 comunidades quilombolas certificadas e 14 territórios oficialmente delimitados. Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado possui a quinta maior população quilombola do Brasil, com 78.827 pessoas autodeclaradas.



Este evento reafirma o compromisso de Pernambuco com a inclusão social e o desenvolvimento das comunidades quilombolas por meio do esporte, promovendo a união e o protagonismo dessas comunidades.



Diante dessa realidade, o torneio chega com grande relevância para geração de oportunidades para essa parcela da população.



“Este campeonato representa um marco significativo para o desenvolvimento do esporte, ampliando o acesso e promovendo a inclusão das comunidades quilombolas. Não se trata apenas de talento esportivo, mas também do esporte como ferramenta de transformação social, quebrando barreiras e criando oportunidades para grupos que enfrentam desafios de acesso”, afirmou o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.

