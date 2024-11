A- A+

Tênis Categoria amadora abre o primeiro dia de jogos do Aberto Recife de Tênis 2024, na Zona Sul da cidade Torneio segue até o próximo sábado (23); evento é aberto ao público

O primeiro dia de jogos do Aberto Recife de Tênis 2024 aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na Praia de Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana.

A abertura do torneio contou com jogos da categoria amadora. A partir de quarta-feira (18), começam os jogos envolvendo os atletas profissionais.

A competição é aberta ao público, que pode realizar um cadastro no sympla de forma gratuita e assistir aos jogos. A competição segue até o próximo sábado (18).

Aberto Recife de Tênis 2024. Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Aberto Recife de Tênis 2024

A realização do Aberto Recife de Tênis 2024 foi ressaltada por Eduardo Couceiro, presidente do Instituto Incentiva, organizador do torneio, tanto para quem irá participar jogando, quanto para quem assistirá aos jogos.

"O Aberto de Tênis simboliza a volta de grandes eventos na Orla de Boa Viagem. A gente está com uma estrutura muito bacana, uma coberta de uma quadra muito legal e duas arquibancadas para até mil pessoas", afirmou.

Eduardo Couceiro, presidente do Instituto Incentiva, organizador do torneio. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Além da estrutura, Eduardo destacou a premiação do evento, que contará com um total de R$ 257 mil e projetou um torneio ainda maior, no próximo ano.

"É um evento que tem uma premiação de R$ 257 mil, que é uma premiação até fora do comum. O atleta vencedor, tanto masculino, quanto feminino, vai receber R$ 25 mil e o segundo colocado, R$ 14.500. Então, atletas profissionais do país inteiro estão vindo participar e atletas amadores estão em peso - são mais de 200 atletas", iniciou.

"A gente espera fazer uma boa entrega, que a cidade do Recife consiga trazer grandes eventos, cada vez mais importantes, e que esse evento venha a ser calendário de novo, que venha acontecer de novo ano que vem, talvez em uma forma maior, quem sabe um ATP", concluiu.

Satisfação

Ainda no primeiro dia, o torneio já está sendo elogiado pelos participantes, como foi o caso de Eduardo Costa, de 57 anos.

"Participar desse torneio é uma coisa muito bacana. Eu já jogo tênis há um tempinho e participar de um campeonato da 5ª classe, 4ª classe, em que vem vários atletas de outros estados é muito bom", disse.

Arthur Mota/Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Para Costa, aliás, o torneio valoriza a estrutura da Orla de Boa Viagem.

"Você reúne todo bairro, não só de Boa Viagem, mas todos os bairros em volta dele, então é muito bacana", afirmou.

Veja também

SÉRIE C Série C 2025: Além do Náutico, conheça os demais 19 clubes confirmados para a próxima temporada