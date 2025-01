A- A+

Futebol Afogados x Central: veja horário e onde assistir ao duelo no Pernambucano Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (29), no estádio Vianão

Afogados e Central se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 20h, no estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano de 2025.

Com apenas dois pontos, a Coruja do Sertão ainda não venceu no Estadual e entra em campo em busca da primeira vitória. Na última rodada, o Afogados empatou com o Petrolina em 1x1, em casa. A equipe ocupa o nono lugar na tabela e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Dois postos acima, o Central está na sétima posição, com quatro pontos. Na rodada anterior, a Patativa foi derrotada pelo Sport por 1x0, no Lacerdão.

Histórico

Afogados e Central se enfrentaram em seis ocasiões, e uma curiosidade marca o confronto: em cinco desses jogos, o placar terminou empatado em 1x1.

A única partida com resultado diferente foi a vitória do Central por 4x1, no Pernambucano do ano passado.

Onde assistir Afogados x Central pelo Pernambucano 2025?

O jogo será transmitido ao vivo no canal da TV FPF no YouTube.

Ficha técnica

Local: Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo (Afogados da Ingazeira/PE)

Horário: 20h

Árbitro: César Leite

Assistentes: Michel Ferreira e Danylo Pedrosa

Transmissão: TV FPF (YouTube)

