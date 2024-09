'Corajoso em todos os aspectos': diz Ancelotti sobre decisão de Endrick de casar aos 18 anos

A- A+

Durante uma coletiva de imprensa realizada após a vitória do Real Madrid com placar de 3x1 contra o Stuttgart, o técnico do time merengue foi colocado em um dilema engraçado sobre as decisões da nova promessa do time, o atacante brasileiro Endrick.

Um repórter perguntou a Carlo Ancelotti qual decisão do ex-palmeirense ele achava mais corajosa: optar por não dividir a bola durante um ataque em que o Real Madrid tinha vantagem, com Vinícius Jr. e Mbappé praticamente livres, ou casar aos 18 anos?

O técnico italiano até tentou segurar a reação, mas não conseguiu evitar rir da pergunta. Na ocasião, ele aproveitou o momento para rasgar elogios ao jovem atacante pelo raciocínio rápido e pela coragem: "Todos esses dias ele tem demonstrado ser corajoso em todos os sentidos"

Endrick, de 18 anos, e sua atual esposa Gabriely Miranda, 21, anunciaram nesta semana que se casaram na Espanha. O relacionamento, que começou no ano passado, parece caminhar bem, mas dentro do ambiente familiar existe alguns atritos entre a modelo e Cintia Ramos, mãe do atleta.

Em maio deste ano, durante o programa "Conversa com Bial", a mãe de Endrick e a esposa do jogador se envolveram em um climão. A modelo deixou em aberto se iria para a Europa com atacante assim que ele se transferisse para o Real Madrid. "Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas", declarou Gabriely.

A mãe de Endrick, então, respondeu de imediato: "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado". Nas redes sociais, a declaração foi vista como uma alfinetada na nora.

Mas o climão não acabou por aí. Cíntia virou assunto na web após cortar Gabriely da foto que tirou nos bastidores do programa. O clique foi compartilhado no Instagram e nele aparecem Cíntia, Endrick, Pedro Bial e o pai do jogador, Douglas Ramos. Porém, é possível perceber o dedo da namorada no ombro do ex-jogador do Palmeiras.

Em junho deste ano, Gabriely postou foto com a sogra durante viagem para Orlando, nos Estados Unidos. A imagem, no entanto, foi vista pelos internautas como uma tentativa de afastar os rumores de atrito entre as duas. Apesar de todo o climão, a modelo foi morar com Endrick na Espanha e anunciou, ontem, que está casada com o atacante merengue.

No entanto, horas antes do anúncio, Cintia chamou novamente a atenção nas redes sociais ao compartilhar uma reflexão. A mãe de Endrick compartilhou o vídeo de uma pastora falando sobre a importância de “honrar quem te honra”, gerando especulações sobre uma possível mensagem direcionada ao casamento do filho.

