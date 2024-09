Liverpool vence Milan em San Siro pela estreia na Champions League

A- A+

Em duelo movimentado, com gols e boas jogadas, o Liverpool venceu o Milan por 3 a 1 nesta terça-feira (17), em San Siro, na primeira rodada da renovada Champions League.

Os 'Reds' do técnico Arne Slot, que no fim de semana sofreram a primeira derrota da temporada no Campeonato Inglês (1 a 0 para o Nottingham Forest) e deixaram para trás essa decepção.

Os gols do Liverpoo foram marcados pelo zagueiro francês Ibrahima Konaté (23'), seu companheiro de zaga, o holandês Virgil Van Dijk (41'), e do meia húngaro Dominik Szoboszlai (67').

O atacante americano Christian Pulisic (3') marcou para o time Milan.

No entanto, a noite não foi perfeita para o Liverpool, depois que um dos torcedores do time, que foi à Itália para assistir à partida, morreu atropelado em uma estrada em Bérgamo.

Além da derrota, o Milan também teve a má notícia da lesão do goleiro Mike Maignan no início do segundo tempo. O francês de 29 anos machucou o joelho esquerdo depois de um choque com o português Diogo Jota.

Protagonistas das finais da Champions de 2005 (vitória do Liverpool) e de 2007 (vitória do Milan), ambas as equipes somam 13 títulos na principal competição de clubes da Europa.

