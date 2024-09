A- A+

Vitória Real Madrid bate Stuttgart com gol de Endrick em estreia da Champions League O atacante brasileiro sacramentou o resultado com um belo gol no final da partida

O Real Madrid venceu o Stuttgart por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (17), na estreia da nova Champions League.

Mbappé fez o gol dos espanhóis em jogada de Rodrygo, mas os alemães buscaram o empate em cabeçada de Undav.

No fim da partida, Rüdiger fez o segundo e Endrick, nos acréscimos, garantiu a vitória de 3 a 1.

O jogo

Em Madri, após um primeiro tempo morno, o jogo pegou fogo na etapa final.

No primeiro minuto da etapa complementar, Rodrygo escapou pela direita, entrou na área e só rolou para Mbappé empurrar para o gol vazio: 1 a 0.

Aos 18, porém, o Stuttgart empatou o confronto. Em um momento em que o Real Madrid era superior em campo, Undav se aproveitou de um cruzamento na área e, de cabeça, deixou tudo igual no Santiago Bernabéu.

Quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado, Rüdiger completou cobrança de escanteio e fez 2 a 1 para os donos da casa aos 37 minutos.

Mas o melhor estava reservado para os acréscimos. Endrick entrou no fim, arrancou do campo de defesa sem receber marcação, e chutou no canto para deixar a sua marca nos 3 a 1 do Real Madrid na estreia da Champions League.

