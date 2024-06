Spider favorito? o que esperar da luta deste sábado entre Anderson Silva e Chael Sonnen

A- A+

A luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen deste sábado, a última do Spider no Brasil, colocará os dois clássicos rivais do MMA frente a frente em uma outra modalidade, o boxe. Desde o anúncio do duelo, pela Spaten Fight Night, o brasileiro tem sido apontado por especialistas como favorito. E não apenas os resultados favoráveis dos confrontos anteriores estão ao seu lado, como também o tempo em atividade. A TV Globo transmite o confronto previsto para a madrugada de sábado para domingo.

O brasileiro começou no Muay Thay — luta em que se treina ataques como socos, chutes, cotoveladas e joelhadas — ainda criança e no início da carreira de lutador, também passou a treinar boxe, chegando a realizar duas lutas profissionais antes de se firmar no MMA.

Já Sonnen, começou no Wrestling, uma luta americana voltada ao controle de seu adversário no solo, sem treinar golpes contundentes, apenas imobilização. Mesmo que o americano tenha treinado e se desenvolvido nessa área ao longo de sua carreira na luta, ele ainda está distante tecnicamente do brasileiro.

Isso pode ser exemplificado pela carreira de ambos no MMA. Das 31 vitórias, o americano obteve apenas oito por nocaute. Número que quase triplica com Silva, que em 34 vitórias, nocauteou adversários em 23 ocasiões.

Nos dois confrontos no MMA, o diferencial para o americano era ter a possibilidade de derrubar o brasileiro, podendo agarrar suas pernas ou usando a grade, imobilizando e aplicando golpes por cima do Spider. No entanto, a disputa ocorrerá numa modalidade em que essas opções são proibidas.

Além de seu lastro esportivo em lutas em pé, o brasileiro possui uma vantagem física. Spider é mais alto e possui braços maiores que o americano, o que costuma ser um diferencial no boxe. Ele possui 1,88m de altura, com 1,97m de envergadura, contra 1,85m de altura e 1,90m de envergadura de Sonnen.

A esperança do americano é contar com uma noite pouco inspirada do brasileiro, que vem de uma derrota por pontos em uma luta contra o youtuber Jake Paul, em que sofreu uma queda por um dos golpes do influencer.

Além da luta principal, o evento tem como outras atrações uma disputa entre dois dos principais pugilistas brasileiros em atividade: Esquiva Falcão e Hebert Conceição; uma revanche do filho de Anderson, Kalyl Silva, com Paulo Roberto, algoz que o nocauteou em 2022; além de uma luta de MMA entre Bia Mesquita e Jojo Ramos.

Confira a programação completa do Spaten Fight Night

A luta principal entre Anderson Silva e Chael Sonnen será transmitida ao vivo na Globo, no dia 15 de junho (sábado), logo após o Altas Horas. As outras lutas do evento serão transmitidas no Combate e no Sportv, a partir das 22h (de Brasília).

Todas as lutas do evento:

Luta principal: Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

Luta co-principal: Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

Preliminares: Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Preliminares: Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

