OLIMPÍADAS 2024 Antes do Ouro nos 100m rasos, Noah Lyles viralizou exibindo carta de Yu-Gi-Oh!; entenda o jogo Após vitória, velocista fez o gesto do 'kamehameha', de Dragon Ball: 'o otaku mais rápido da humanidade', classificou o jornal esportivo Daily Sports

Campeão dos 100m rasos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, vencendo por apenas cinco milésimos de segundo o jamaicano Kishane Thompson, numa das provas mais emocionantes desta edição, o norte-americano Noah Lyles não faz sucesso apenas com fãs do atletismo, mas também com adeptos de uma modalidade muito mais "calma": os jogadores de Yu-Gi-Oh!.



O velocista viralizou antes de garantir sua medalha em Paris ao exibir, antes das provas, cartas do baralho inspirado no mangá criado por Kazuki Takahashi.

Nas eliminatórias dos EUA, disputadas em junho, Lyles exibiu para as câmeras duas cartas icônicas, antes de suas duas provas: a do Dragão Branco de Olhos Azuis e a do Exodia, o Proibido.







Esta última, pode garantir a vitória de um jogador, caso consiga juntar suas cinco partes na mão. Já o Dragão Branco de Olhos Azuis está entre as mais valiosas do jogo, dependendo da raridade de sua edição: em 2021, um leilão on-line na China foi suspenso por suspeitas de fraude, quando os lances pela carta chegaram a US$ 13,4 milhões (R$ 76.6 milhões, na cotação atual).



Embora a venda on-line tenha sido interrompida pelo item ter chegado a valores que pareciam irreais, sua cotação entre colecionadores pode chegar a US$ 46 mil (R$ 228 mil).

O ritual começou com um desafio entre Lyles e sua amiga e campeã mundial de arremesso de peso, Chase Ealey, ambos fãs de animes. O velocista revelou que ela a desafiou a mostrar cartas de Yu-Gi-Oh! antes de cada prova, enquanto, em troca, Ealey usaria pesos de perna inspirados em Rock Lee, um dos personagens da célebre série de mangá Naruto, criada por Masashi Kishimoto.

Ao vencer a prova que lhe valou o ouro olímpico, o atleta americano homenageou outro ícone da cultura japonesa: o mangá/anime Dragon Ball. Após a prova, fez o gesto com as mãos do kamehameha, um golpe de explosão de energia criado pelo personagem Mestre Kame e utilizado por seus discípulos, incluindo o protagonista Goku.



O gesto, que já havia sido feito antes pelo velocista, foi a forma de homenagear em Paris o criador de "Dragon Ball", Akira Toriyama, que morreu em março. Por sua devoção à cultura japonesa, o jornal esportivo Daily Sports chamou Lyles de "o otaku mais rápido da humanidade", utilizando a expressão usada para clasificar fãs de animes, mangás e videogames japoneses.

Como é o jogo

O baralho de Yu-Gi-Oh! é baseado nos personagens criados mangá de Kazuki Takahashi, de 1996, que narra as aventuras de Yugi Mutou, um adolescente que completa um artefato egípcio conhecido como o Enigma do Milênio e herda um espírito ancestral conhecido como Faraó. Ele precisa entrar no torneio Mestres do Duelo, jogo criado pelo vilão Maximillion Pegasus, após este sequestrar o avô do protagonista para forçá-lo a participar.

Em síntese, o jogo é disputado por dois jogadores com baralhos compostos por três tipos principais de cartas: monstros, magias e armadilhas. Cada jogador pode usar invocações para trazer monstros à mesa, e usar cartas que impeçam o oponente de fazer o mesmo, a partir dos valores de ataque e defesa impressos nas cartas.

Lançado pela Konami em 1999, o Trading Card Game (TCG) de Yu-Gi-Oh! foi destacado em 2009 pelo Guinness World Records como o jogo de cartas mais bem-sucedido do mundo, com, à época, mais de 22 bilhões e meio de cartas vendidas desde o início de sua fabricação. No total, o baralho teve mais de 10 mil cartas diferentes já lançadas.

A prova em que Lyles garantiu o ouro foi definida somente o photo finish, já que ele e Kishane Thompson completaram os 100 m em 9,79 segundos. A cronometragem oficial do evento precisou ir atrás da diferença exata: 0.784 a 0.789. Fred Kerley, dos EUA, ficou com o bronze: 981s.

