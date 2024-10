A- A+

BOXE Aos 49 anos, Popó anuncia aposentadoria do boxe, mas desafia Pablo Marçal para última luta Tetracampeão mundial de boxe afirma que luta contra "El Chino" Miranda, no Fight Music Show, foi sua despedida oficial

A vitória sobre o argentino Jorge "El Chino" Miranda, no Fight Music Show 5, no último sábado, foi a despedida de Acelino Popó Freitas dos ringues.

O lutador de 49 anos, tetracampeão mundial de boxe, afirmou que a idade está pesando e que essa foi a sua última luta oficial — ele ensaiou a aposentadoria algumas vezes, mas sempre voltou atrás.

No entanto, Popó ainda quer o último desafio. Após a luta, o pugilista afirmou que ainda deseja enfrentar o influenciador digital e coach Pablo Marçal, que o desafiou nas redes sociais no início do ano, mas não compareceu ao Ginásio do Canindé para o evento deste sábado.

— Se for pra fazer mais uma luta, a única luta que vou fazer vai ser contra Pablo Marçal, que foi um desafio dele, a gente faz uma luta bacana, só depende dele. Se for fazer mais uma luta, vai ser só contra Pablo Marçal, aí eu me aposento do boxe e vou ajudar a promover o Fight Music Show — finalizou o tetracampeão mundial.

Popó foi a atração principal do Fight Music Show 5, evento de entretenimento de lutas de boxe entre famosos, realizado no ginásio da Portuguesa, na capital paulista. A luta contra o "El Chino" Miranda, oito anos mais jovem que ele, terminou em cinco assaltos e foi decidida pelos juízes. O brasileiro levou a melhor por pontos.

