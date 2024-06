A- A+

Futebol Após conversa com Becker, Tatiana nega saída do Náutico Vice-presidente indicou que permanecerá no cargo após ter desligamento cogitado nos bastidores

Tatiana Roma, vice-presidente do Náutico, negou que renunciará ao cargo após ter a saída cogitada nos bastidores. A dirigente ratificou a decisão após uma conversa com o presidente do clube, Bruno Becker. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.com e confirmada pela reportagem em rápido contato por telefone com a dirigente.





Tatiana Roma é ex-diretora da Mulher e também ex-chefe da direção de Operações de Jogo do Náutico. A dirigente pediu demissão em 2020 e, no ano seguinte, fez uma denúncia de assédio sexual e moral por parte do ex-gestor financeiro do Timbu, Errisson Melo, irmão do ex-presidente alvirrubro Edno Melo. O caso segue na Justiça.



No ano passado, Tatiana integrou a chapa “Todos pelo Náutico”, nas eleições presidenciais vencidas por Bruno Becker. A dirigente, que chegou a se afastar do grupo inicialmente por conta de divergências com relação justamente às denúncias que fez contra Errisson, retornou e foi alçada ao posto de vice-presidente.

Neste ano, Tatiana Roma esteve à frente de trabalhos envolvendo a captação de mais recursos para o futebol feminino. Em maio, com o projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, o Náutico ganhou R$ 1,4 milhão para destinar ao setor. A fase seguinte é a de captação do recurso com empresas parceiras, que terão todo o valor investido abatido do imposto de renda.



Nesta temporada, o Náutico disputou a Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino, mas foi eliminado ainda na primeira fase da competição pelo Acauã-AL. O próximo compromisso será o Campeonato Pernambucano, que tem início previsto para setembro.



Também foi a vice-presidente que recebeu nos Aflitos a comitiva da Fifa para tratar da disponibilidade de o estádio do Náutico ser um dos locais de treino para as seleções na Copa do Mundo feminina, que será realizada no Brasil, em 2027. O Recife será uma das cidades-sede do torneio.

