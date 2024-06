A- A+

Futebol Tatiana Roma organiza renuncia ao cargo de vice-presidente do Náutico Gestora ficou menos de um ano no posto, após passagem anterior na diretoria feminina

Primeira mulher eleita para um cargo diretivo em um clube de Pernambuco, Tatiana Roma está próxima de oficializar a renúncia ao cargo de vice-presidente do Náutico. Essa será a terceira saída de uma peça da gestão encabeçada por Bruno Becker - anteriormente, o Timbu teve os desligamentos dos diretores Eduardo Henriques e Italo Braga. A tendência é que a oficialização da despedida da dirigente aconteça ainda nesta semana.

Leia também • Náutico fica no empate de 2x2 com a Aparecidense pela Série C 2024

A informação foi dada inicialmente por Hathos Rildo, do Timbucast, e confirmada pela reportagem. Divergências nos últimos meses com Bruno Becker motivaram a decisão. O Náutico vive fase conturbada nos bastidores e, em campo, a situação também não é das melhores. O Timbu é apenas o 14º colocado da Série C, com nove pontos. O próximo compromisso da equipe é dia 1º de julho, contra o Confiança, nos Aflitos.

Histórico

Tatiana Roma é ex-diretora da Mulher e também ex-chefe da direção de Operações de Jogo do Náutico. A dirigente pediu demissão em 2020 e, no ano seguinte, fez uma denúncia de assédio sexual e moral por parte do ex-gestor financeiro do Timbu, Errisson Melo, irmão do ex-presidente alvirrubro Edno Melo. O caso segue na Justiça.

No ano passado, Tatiana integrou a chapa “Todos pelo Náutico”, nas eleições presidenciais vencidas po Bruno Becker. A dirigente, que chegou a se afastar do grupo inicialmente por conta de divergências com relação justamente às denúncias que fez contra Errisson, retornou e foi alçada ao posto de vice-presidente.

Neste ano, Tatiana Roma esteve à frente de trabalhos envolvendo a captação de mais recursos para o futebol feminino. Em maio, com o projeto aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte, o Náutico ganhou R$ 1,4 milhão para destinar ao setor. A fase seguinte é a de captação do recurso com empresas parceiras, que terão todo o valor investido abatido do imposto de renda.

Nesta temporada, o Náutico disputou a Série A3 do Campeonato Brasileiro feminino, mas foi eliminado ainda na primeira fase da competição pelo Acauã-AL. O próximo compromisso será o Campeonato Pernambucano, que tem início previsto para setembro.

Também foi a agora ex-presidente que recebeu nos Aflitos a comitiva da Fifa para tratar da disponibilidade de o estádio do Náutico ser um dos locais de treino para as seleções na Copa do Mundo feminina, que será realizada no Brasil, em 2027. O Recife será uma das cidades-sede do torneio.

Veja também

furto Eurocopa: seleção da Suíça é alvo de roubo de computadores em hotel