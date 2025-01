Apresentação de Neymar: horário e onde assistir à festa do Santos

A- A+

A volta de Neymar ao Santos após quase 12 anos promete uma festa à altura do que o jogador representa para o futebol brasileiro. A apresentação do atacante será, nesta sexta-feira (31), na Vila Belmiro, com início às 16h.

Depois de chegar ao Brasil, o craque tem um compromisso comercial no Pacaembu e, em seguida, seguirá direto de helicóptero para Santos, onde será apresentado.

De acordo com a programação, o jogador assinará contrato na manhã desta sexta-feira, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e de outros dirigentes. O evento, que contará com shows de Mano Brown e Projota, acontecerá exclusivamente na Vila Belmiro, ou seja, não haverá nada no Pacaembu.

Qual é o horário da apresentação do Neymar?

A festa de apresentação começará a partir de 16h (de Brasília), com uma série de shows preparados pela diretoria santista.

Onde assistir à apresentação de Neymar

A apresentação de Neymar terá trasmissão gratuita da Cazé TV no Youtube.

