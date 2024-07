Apresentado ao elenco, Guto inicia trabalhos no Sport

A- A+

A segunda-feira foi marcada pelo primeiro contato do técnico Guto Ferreira com o elenco do Sport. O treinador esteve no CT José de Andrade Médicis para comandar o primeiro trabalho de olho na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.





Será a segunda passagem do técnico de 58 anos no Sport. A primeira, em 2019, rendeu um acesso do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro - mesmo objetivo que os rubro-negros almejam em 2024. O treinador também subiu de divisão outros três clubes: Ponte Preta (2014), Bahia (2016) e Internacional (2017).



Nesta terça (30), Guto será apresentado oficialmente no Sport. A estreia do técnico no comando do clube será sexta (2), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

