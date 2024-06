A- A+

FUTEBOL BRASILEIRO Árbitro expulsa gandula por orientar a formação da barreira em Atlético-GO x Criciúma; entenda Além disso, Alex Gomes Stefano relatou copos descartáveis vindos da torcida do Dragão arremessados em campo

O fim do jogo entre Atlético-GO x Criciúma, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi bastante movimentado.

No último lance, o goleiro Ronaldo, do Dragão, fez falta fora da área e foi expulso. Como as cinco alterações já tinham sido feitas, Luiz Fernando foi para o gol antes da cobrança, mas o peruano Trauco marcou um golaço para dar a vitória ao Tigre.

Contudo, entre o cartão vermelho do goleiro e o gol de falta do Trauco, houve mais uma expulsão na partida.

O árbitro Alex Gomes Stefano relatou em súmula que aos 56 minutos do segundo tempo expulsou um gandula, pois ele estava tentando ajudar na formação da barreira, que resultou no gol do Criciúma.

— Excluí aos 56 minutos do segundo tempo o gandula por colocar-se ao lado da trave, orientando a formação de uma barreira numa cobrança de falta contra a equipe mandante. Logo em seguida foram arremessados copos descartáveis vindos da torcida do Atlético-GO para o campo de jogo — escreveu o árbitro em súmula.

Com o resultado, o Atlético-GO caiu para a 15ª colocação, com oito pontos, e volta a campo sábado (22), fora de casa, contra o Cuiabá.

Já o Criciúma, que não vencia há quatro rodadas, chegou aos nove pontos, saiu da zona de rebaixamento e agora está em 13º na tabela. O time catarinense volta a campo também no sábado (22), em Criciúma, contra o Botafogo.

Veja também

Náutico Joécio fala em desempenho "rídiculo" do Náutico no último jogo e prega melhora da equipe