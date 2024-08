A- A+

Atletismo Armand Duplantis bate o recorde mundial no salto com vara na etapa da Silésia da Diamond League O sueco tem as dez melhores marcas da sua modalidade

O sueco Armand Duplantis bateu neste domingo (25) seu próprio recorde mundial mais uma vez no salto com vara. Ele superou 6,26m na etapa da Diamond League de Silésia, na Polônia, e segue escrevendo seu nome na história do atletismo.

Perfect 10!



Armand Duplantis now holds the 10 highest vaults in history.



6.26m Duplantis

6.25m Duplantis

6.24m Duplantis

6.23m Duplantis

6.22m Duplantis

6.21m Duplantis

6.20m Duplantis

6.19m Duplantis

6.18m Duplantis

6.17m Duplantis

6.16m Lavillenie… pic.twitter.com/Jg7DsQ0aYY — European Athletics (@EuroAthletics) August 25, 2024

O brasileiro Matheus Lima quebrou o seu recorde pessoal nos 400m com barreiras com o tempo de 48s12 e garantiu índice para o Mundial

Duplantis quebrou o próprio recorde 20 dias após bater a marca de 6,25m - altura que saltou na conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Paris-29024.

Na França, o sueco havia suplantado o salto do brasileiro Thiago Braz, que na Olimpíada do Rio-2016 havia alcançado o ponto mais alto do pódio com um salto de 6,03m

Essa foi a décima vez seguida que Armand Duplantis quebrou o recorde mundial. Como premiação, o atleta recebeu 50 mil dólares (R$ 277 mil na cotação atual).

Depois do fim da prova, ele posou ao lado da placa que registrou a marca histórica de 6,26m.

Duplantis ganhou a etapa da Diamond League em sua terceira tentativa, quando saltou 6m. Em seguida, já livre de pressão, tentou aumentar o sarrafo que alcançou nas Olimpíadas de Paris - e conseguiu.

Nos 400m com barreiras, sem o brasileiro Alisson dos Santos, o Piu, o norueguês Karsten Warholm levou o ouro com 46s95.

Destaque para o brasileiro Matheus Lima, que quebrou o seu recorde pessoal. O atleta não conseguiu o pódio, mas fez o tempo de 48s12 e superou sua ex-melhor marca, que havia sido conquistada na Polônia, ainda este ano.

O brasileiro ficou em 6º e completou a prova em 48s12, que se tornou a melhor marca da carreira do atleta na modalidade.

Anteriormente, a melhor marca de Matheus Lima era de 48s31, também conquistada na atual temporada, em Bydgoszcz.

Veja também

Jogos Paralímpicos O ator Jackie Chan conduzirá tocha paralímpica em Paris na quarta-feira