Athletic, Londrina, Ferroviária e Ypiranga-RS brigam pelo acesso à Série B; confira cenários

A- A+

Esse poderia ser o fim de semana que marcaria o retorno do Náutico à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas como o Timbu sequer chegou ao quadrangular, restou observar de longe a conclusão do torneio, que terá neste sábado (5) a rodada final da fase que garante o acesso. Remo e Volta Redonda já subiram no Grupo B. No C, quatro times ainda sonham com as duas vagas restantes à Segundona de 2025.

Os jogos do Grupo B só valerão para definir quem será um dos finalistas da Série C. Já garantidos na Série B em 2025, Volta Redonda e Remo, empatados na liderança, com nove pontos, encaram São Bernardo e Botafogo-PB, respectivamente. Os cariocas jogam no Primeiro de Maio, enquanto os paraenses entram em campo no Almeidão. Atualmente, o Volta leva vantagem no saldo de gols (3x2).

No Grupo C, tudo está embolado. O Athletic lidera, com sete pontos, e encara o vice-líder, Londrina, também com sete (mas em desvantagem no saldo de gols), na Arena Sicredi. Em terceiro, também com sete, a Ferroviária recebe o Ypiranga, na lanterna, com seis, na Fonte Luminosa.

O Athletic joga por um empate para avançar. Se perder, o sonho do acesso desmorona. O Londrina classifica diretamente se vencer. Caso fique no empate, terá de torcer para que não haja vencedor na partida entre Ferroviária e Ypiranga-RS. Uma derrota crava a permanência na Série C.

A Ferroviária sobe de divisão se vencer, mas também pode ter sucesso em caso de empate. Para isso, porém, o confronto entre Athletic e Londrina não poderá terminar empatado. O Ypiranga só celebra o acesso em caso de vitória. Qualquer outro resultado deixará o clube na mesma divisão.

O líder da chave vai enfrentar Volta Redonda ou Remo na final.

Veja também

Mundial de Clubes Guardiola critica a Fifa por criar regra direcionada ao Mundial de Clubes: 'Não entendo'