Sensação nas Olimpíadas 2024, atiradora sul-coreana é hospitalizada após desmaio

Medalhista de prata no tiro esportivo de 10 metros, nas Olimpíadas de Paris 2024, a sul-coreana Kim Ye-ji deu um susto nesta sexta-feira (9). Por "cansaço acumulado", segundo as autoridades locais, ela precisou ser hospitalizada após um desmaio.

Ela desmaiou de forma repentina durante a manhã desta sexta, enquanto concedia uma entrevista à imprensa. Ela foi internada na cidade de Jeonju, ao sul do país. No local, passou por exames médicos.

Ao comentar a situação da sul-coreana, o técnico de Kim, Kwak Min-su, informou que a atleta não tinha problemas de saúde, mas vinha sofrendo com o cansaço depois de lidar com uma agenda cheia no último mês.

Kim Ye-ji foi sensação nas redes sociais pelo seu estilo. Serena, ela disputava as provas com um óculos de tiro futurista e um boné de beisebol com a aba para trás.

