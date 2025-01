Atleta brasileiro é o primeiro a atravessar highline entre balões só com paraquedas; veja vídeo

A- A+

Atleta de esportes extremos, o capixaba Caio Afeto tem mais um feito para sua lista de proezas: ele é o primeiro brasileiro a atravessar um highline entre balões utilizando somente um paraquedas como medida de segurança. Em um vídeo de tirar o fôlego, o atleta mostra a travessia na “corda bamba”, filmado por uma câmera presa em seu capacete, sobre Tiradentes, Minas Gerais.

A filmagem mostra o momento em que ele começa a travessia, se equilibrando com os braços abertos para se manter na corda. Ele chega a se desequilibrar, fica pendurado, mas consegue subir novamente para concluir o feito. No momento em que os dois balões se aproximam, Caio salta em meio a nuvens densas, cai em queda livre e abre o paraquedas.

“Foi um sonho de muitos anos e não poderia ter sido melhor realizado com o apoio e parceria de toda uma equipe dedicada e empenhada em compartilhar este momento tão especial, vocês não têm noção da emoção que senti, gratidão a todos e a vida por viver tudo isso”, escreveu Caio nas redes sociais.





Em seu currículo, Afeto foi o primeiro brasileiro a cruzar um famoso abismo do Parque Yosemite, nos Estados Unidos, sem proteção alguma. No Brasil, o atleta fez um salto de base jump no maior circuito de tirolesas do país, no Espírito Santo.

O highline é um esporte de aventura que combina equilíbrio, resistência física e mental em uma atividade praticada sobre uma fita estreita, esticada entre dois pontos elevados. Os praticantes caminham sobre a fita, utilizando apenas os braços para manter a estabilidade, enquanto estão a dezenas ou até centenas de metros de altura.

A atividade é considerada uma evolução do slackline, mas com o diferencial de ser praticada em locais extremos, como montanhas, penhascos ou arranha-céus, sempre com equipamentos de segurança para prevenir acidentes.

Veja também

Copinha Copinha: Sport leva a melhor sobre o Oeste nos pênaltis e avança à terceira fase