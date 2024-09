A- A+

VIOLÊNCIA Atleta ugandesa Rebecca Cheptegei morre queimada pelo ex-companheiro A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei morreu, quatro dias depois de ter sido queimada no Quênia por um homem apresentado como seu ex-companheiro

A maratonista ugandesa Rebecca Cheptegei morreu, quatro dias depois de ter sido queimada no Quênia por um homem apresentado como seu ex-companheiro, anunciou nesta quinta-feira o presidente do Comitê Olímpico do Uganda.

“Tomamos conhecimento da triste morte da nossa atleta olímpica Rebecca Cheptegei, após um violento ataque do seu namorado. Que a sua alma descanse em paz. Condenamos veementemente a violência contra as mulheres”, declarou Donald Rukare numa mensagem no X, lamentando “uma atitude covarde” e "ato sem sentido que causou a perda de um grande atleta".





