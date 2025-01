A- A+

Tênis Australian Open: saiba quem são os brasileiros na disputa e confira dias e horários dos jogos Brasil terá quatro representantes no primeiro grand slam do ano

O Australian Open de tênis de 2025 contará com a presença de quatro brasileiros: Bia Haddad, Thiago Wild, Thiago Monteiro e João Fonseca. As partidas do primeiro grand slam do ano iniciam neste sábado (11) e já contará com presença verde e amarela.

O cearense Thiago Monteiro (106º) será o primeiro a entrar em quadra. Após conseguir furar o qualifying, foi pareado no sorteio junto ao experiente japonês Kei Nishikori (74º). O duelo está marcado a partir das 22h10 deste sábado.

No domingo, o restante da comitiva brasileira poderá entrar na quadra rápida de Melbourne. Ainda com horário a confirmar, o carioca de 18 anos e maior sensação do esporte no Brasil, João Fonseca (113º), enfrentará o russo Andrey Rublev (9º). O garoto não teve muitas dificuldades para furar a qualificatória e ainda vem de título no Challenger de Camberra.

Único brasileiro que não precisou jogar antes da chave principal, Thiago Wild (76º) jogará contra o húngaro Fabian Marozsan (57º). Por conta do chaveamento, caso Fonseca e Wild avancem até a 3ª rodada, teremos um duelo brasileiro.

Feminino

Na chave feminina, o Brasil contará com a presença de Bia Haddad (17ª). A tenista paulista terá seu duelo de estreia diante da argentina Julia Riera (147ª), que conseguiu sua vaga após furar o qualifying.

Jogos

Thiago Monteiro x Kei Nishikori - 11/01 - 22h10

João Fonseca x Andrey Rublev - 12/01 - a definir

Thiago Wild x Fabian Marozsan - 12/01 - a definir

Bia Haddad x Julia Riera - 12/01 - a definir







