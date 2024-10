A- A+

Futebol Bahia x Retrô: Fênix encara Tricolor na busca pela classificação às quartas da Copa do Brasil Sub-20 Para avançar, Retrô terá que reverter a vantagem de 3x0 do adversário

Na luta pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Retrô encara o Bahia nesta quinta-feira (24), às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana/BA.

Para continuar na competição, a Fênix de Camaragibe precisa reverter a vantagem do Bahia após ter sido derrotado no jogo de ida por 3x0, em seu CT.



Na primeira fase, a Fênix chegou às oitavas após derrotar a equipe do América-RN por 2x0, em jogo único, fora de casa. O Retrô conquistou a vaga na Copa do Brasil Sub-20 após ser campeão do Pernambucano Sub-20 em 2023.



Onde assistir o duelo entre Bahia e Retrô pela Copa do Brasil Sub-20?



O duelo entre Bahia e Retrô terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Bahêa.

