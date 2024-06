Bélgica x Romênia: saiba onde assistir e confira escalações

A- A+

Bélgica x Romênia é um confronto que coloca equipes com situações completamente distintas na Eurocopa. Enquanto a celebrada geração belga iniciou com derrota, a seleção romena começou o torneio apresentando grande futebol. A partida acontece neste sábado (22), a partir das 16h, em Colônia, com transmissão da CazéTV.

Bélgica precisa espantar desconfiança

Sempre lembrada com uma grande equipe, com jogadores nos principais times do mundo, a Bélgica começou com o pé esquerdo a Euro. O time comandado por De Bruyne e Lukaku levou um gol muito cedo no duelo contra a Eslováquia a não conseguiu reagir.

Apesar dos esforços, dos 60% de posse de bola, das 16 finalizações, os diabos vermelhos não foram capazes de diminuir o prejuízo. Lukaku ainda balançou as redes duas vezes, mas em ambas oportunidades o lance foi anulado.

Romênia: pouca mídia e muito futebol

Sem muito alarde, a Romênia se apresentou como uma das sensações da primeira rodada da Eurocopa. Os romenos conseguiram anular a forte equipe da Ucrânia e construíram um sonoro placar de 3x0.

A equipe do leste europeu mostrou um jogo de muita intensidade, entrega dentro de campo e aplicação tática. Além disso, os romenos apresentaram boa qualidade técnica e objetividade quando tinham a posse de bola, que na primeira partida não chegou em 30%.

Bélgica x Romênia - onde assistir?

Transmissão: CazéTV

Horário: 16h

Data: 22/06

Local: RheinEnergie Stadion/Colônia

Bélgica x Romênia - Escalações

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen e Theate; Tielemans, Onana, Doku, De Bruyne e Bakayoko; Lukaku. Treinador: Domenico Tedesco

Romênia: Nita; Ratiu, Curca, Dragusin e Bancu; Stanciu, Razvan Marin e Marius Marin; Man, Coman e Dragus. Treinador: Edward Iordanescu

