Por vaga na semi, Botafogo encara Pachuca pela Copa Intercontinental

O Botafogo entra em campo, na tarde desta quarta-feira (11), para mais um duelo decisivo nesta reta final de ano. Às 14h (de Brasília), o Glorioso encara o Pachuca, do México, no Stadium 974, em Doha, no Catar, pela Copa Intercontinental.

O embate, além de valer uma vaga na semifinal, garante ao vencedor a taça do Derby das Américas, pois reúne os campeões da América do Sul e da Central/Norte.

Se o duelo terminar empatado, o duelo irá para a prorrogação. Se a igualdade seguir no placar, avança quem for mais eficiente nos pênaltis. O adversário na semifinal será o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14). Campeão da Champions League, o Real Madrid já está garantido na final do torneio, marcada para quarta-feira (18).

Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, o time do Rio de Janeiro mira a final do Intercontinental para poder entrar de férias. No entanto, apesar do cansaço de quase 80 jogos no ano, o técnico Artur Jorge demonstra confiança para que o clube consiga voltar para o Brasil com mais uma taça na bagagem.

"É um grande desafio diante de nossas ambições. Tivemos pouco tempo de intervalo entre as competições. É extremamente difícil terminar um campeonato no domingo à noite, vencer o campeonato, comemorar, fazer uma viagem longa que, com fuso horário, durou quase 24 horas", afirmou o português em coletiva.

"Meu conselho aos jogadores tem sido para que possamos festejar, mas dentro de campo, onde eles são mais felizes, onde eles gostam de estar. É o melhor lugar para festejar o que conquistaram até hoje, e mostrar esse alegria que está dentro de todos nós. Não há melhor forma de comemorar do que estar dentro de campo e ganhar jogos. Isso é um comportamento de campeão e eles são campeões", seguiu Artur.

De olho na escalação da equipe, Artur Jorge terá dois desfalques importantes na zaga. Ainda sem condições físicas, por conta de uma lesão na coxa direita, Bastos não encara os mexicanos. Com isso, Adryelson formará dupla com Barboza.

Já na lateral direita, Vitinho, com uma contusão no joelho esquerdo, só retorna em 2025. Ponte deve ser o escolhido para preencher o espaço.

Pachuca

Vencedor da Concacaf, o Pachuca não sabe o que é entrar em campo em jogos oficiais há mais de um mês. A última vez foi em 09 de novembro, quando acabou caindo para o Juarez pelo Campeonato Mexicano. No Catar desde o fim de semana, Los Tuzos chegam ao duelo ambientados com o Catar e com mais tempo de preparação.

