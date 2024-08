Botafogo x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir e escalações

A- A+

Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (14). O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Agora quem perder está fora! Aperte o play: a #GloriaEterna está em jogo.



Oitavas CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/WS4W4TSYCI — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 13, 2024

Esse será o segundo duelo brasileiro desta fase da competição. O Grêmio venceu o Fluminense na última terça (13).

O Botafogo é o líder da Série A. No entanto, os últimos resultados da equipe carioca não foram os melhores.

Além da eliminação na Copa do Brasil para o Bahia, o Fogão tem apenas uma vitória, diante do Atlético-GO, nos últimos quatro jogos na Série A. Perdeu para Cruzeiro e Juventude, e empatou com o São Paulo.

O Palmeiras também vive um momento conturbado na temporada. É apenas o quarto do Brasileirão, cinco pontos atrás do Botafogo.

A equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada da Copa do Brasil pelo Flamengo e busca a recuperação na Libertadores.

Retornos e desfalques

O técnico Artur Jorge tem um retorno importante no Botafogo. O centroavante Tiquinho Soares está de volta após se recuperar de uma lesão no joelho.

O Palmeiras também tem retornos fundamentais para Abel Ferreira. Estêvão, Felipe Anderson e Zé Rafael reforçam o elenco alviverde para o duelo decisivo.

Dudu e Mayke estão fora do duelo por problemas físicos, enquanto Richard Ríos está suspenso.

Aeroporc no ar! Veja como foi nossa terça-feira de treino, viagem e foco total nas oitavas da @LibertadoresBR! https://t.co/zYUp8wc3Vl#AvantiPalestra pic.twitter.com/C6L0DNPtww — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 14, 2024

Botafogo x Palmeiras: prováveis escalações

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.

Palmeiras: Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista; Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo x Palmeiras: onde assistir



A partida entre Botafogo x Palmeiras terá transmissão da TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Disney + (streaming).

Veja também

Futebol Internacional Pai de Lamine Yamal, do Barcelona, é esfaqueado na Espanha e está em estado grave