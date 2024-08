Brasil ganha uma posição no ranking feminino da Fifa; veja o top 10

A- A+

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (16) uma nova atualização do ranking mundial de seleções femininas. O Brasil, que antes era o 9º colocado, ganhou uma posição e agora ocupa a 8ª colocação, com 1970,36 pontos — 21,49 a mais que a última tabela divulgada pela entidade.

A seleção comandada por Arthur Elias está à frente de França e Coreia do Norte no top-10.

O líder do ranking também mudou. A Espanha, que ocupava o primeiro lugar após a conquista da Copa do Mundo feminina no ano passado, perdeu a liderança para os Estados Unidos, medalhistas de ouro nos Jogos de Paris-2024, e caiu para o terceiro lugar — a Inglaterra também ultrapassou as espanholas.

Confira o top do ranking de seleções femininas da Fifa

Estados Unidos – 2076.9 pontos

Inglaterra – 2023.42 pontos

Espanha – 2021.09 pontos

Alemanha – 2014.11 pontos

Suécia – 1986.8 pontos

Canadá – 1982.24 pontos

Japão – 1974.34 pontos

Brasil – 1970.36 pontos

Coreia do Norte – 1944.23 pontos

França – 1938.4 pontos

