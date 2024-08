Estrela do basquete feminino processa WNBA e ex-clube por discriminação após engravidar

A- A+

A estrela do basquetebol feminino e bronze na modalidade 3x3 em Paris-2024, Dearica Hamby, entrou com um processo contra a WNBA — liga principal do basquete feminino americano — e seu antigo clube, o Las Vegas Aces.



O motivo da ação é que ela acusa a equipe de discriminação e retaliação enquanto ela estava grávida, o que resultou em sua troca para o Los Angeles Sparks em janeiro de 2023.

Ela, que já foi eleita três vezes All-Star da WNBA e duas vezes vencedora do prêmio Sexta Mulher do Ano, apresentou a queixa de 18 páginas ao tribunal distrital em Nevada na última segunda-feira (12), noticiou o jornal americano NPR.



No documento, ela afirma que a decisão do Las Vegas Aces em trocá-la foi motivada pelo fato de anunciar que estava grávida após assinar sua extensão de contrato.





Segundo os advogados da atleta, a negociação causou danos a Hamby, incluindo "perda de oportunidades promocionais e/ou de patrocínio, realocação para um ambiente tributário mais desfavorável e a negação da chance de participar de um campeonato consecutivo da WNBA". Os representantes pediram danos compensatórios e punitivos, “a serem determinados em julgamento”, como compensação.

De acordo com o NPR, a treinadora dos Aces, Becky Hammon, negou as alegações de Hamby em maio de 2023. Ela alegou que a troca "se resumia a matemática e negócios".

— Tomamos a decisão de mover Hamby porque poderíamos trazer três corpos para seu contrato —, declarou Hammon aos repórteres. — [A gravidez dela] nunca foi um problema, e nunca foi o motivo pelo qual ela foi negociada. Simplesmente não foi.

Uma investigação formal foi feita pela WNBA sobre as alegações de Hamby no início de 2023. O resultado concluiu que as Aces violaram as regras da liga "em relação a benefícios inadmissíveis para as jogadoras".



Com isso, a liga rescindiu a escolha de primeira rodada do draft de 2025 dos Aces e também suspendeu a atleta por dois jogos sem remuneração "por violar as políticas de Respeito no Local de Trabalho da liga e da equipe".

O processo aberto pela atleta salienta que a resposta da WNBA não foi o suficiente para corrigir a violação dos direitos de Hamby ou fornecer qualquer reparação significativa. Os advogados alegam que a WNBA "tinha o poder de, mas não rescindiu a troca".

“A [WNBA] não impôs punição ou consequências adequadas ao [Las Vegas Aces] pelo tratamento discriminatório sofrido por [Hamby] nem por sua troca ilegal com o Los Angeles Sparks, de forma que isso impediria qualquer conduta semelhante no futuro”, diz o processo.

Ela entrou com uma ação de discriminação contra a WNBA e as Aces na Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego em outono de 2023, e a agência federal decidiu, em maio de 2024, que ela tinha o direito de processar.

Na primavera de 2022, a atleta assinou uma extensão de contrato de dois anos com o time, o que a manteria até a temporada de 2024. Menos de um mês depois da renovação, descobriu que estava grávida novamente.

