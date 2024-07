A- A+

Olimpíadas Brasil repete erros no terceiro quarto e perde para Alemanha no basquete Nesta terça-feira (30), Brasil foi derrotado por 86 x 73

A seleção brasileira masculina de basquete conheceu a segunda derrota na Olimpíada de Paris. Nesta terça-feira (30), a Alemanha venceu pelo placar de 86 x 73. Para sonhar com uma vaga no mata-mata, o Brasil precisa vencer o Japão na última rodada.

O Brasil começou com muitas dificuldades em ambos lados da quadra. Na defesa, a dificuldade era conseguir parar o armador Denis Schroeder e os altos jogadores alemães dentro do garrafão.

No ataque, o aproveitamento nos primeiros dez minutos foi bem abaixo, inclusive sem conseguir converter nenhuma das seis tentativas de bolas de três pontos. O primeiro quarto terminou com 22 x 10 para a Alemanha.

Já no segundo quarto, depois das instruções do técnico Petrovic no intervalo, o Brasil conseguiu se organizar melhor dentro de quadra. O aproveitamento brasileiro melhorou, como também os encaixes defensivos.

O fim do segundo quarto ficou marcado por uma troca de cestas de três pontos e os times foram para o intervalo empatados por 40 x 40.

Repetindo algo que aconteceu no jogo anterior, o Brasil não atuou bem durante o terceiro quarto. O aproveitamento de quadra despencou e ainda somado ao fato da precoce exclusão por faltas de Bruno Caboclo, a seleção viu a diferença no placar crescer minuto a minuto.

