Brasil x Camarões: Seleção de Basquete busca liderança do grupo; saiba onde assistir

Brasil x Camarões definem a situação do Grupo B2 do Pré-Olímpico de Basquete nesta quinta-feira (04), às 13h, em Riga, na Letônia. Uma vitória brasileira garante o primeiro lugar e a disputa da semifinal da competição.

Depois de uma expressiva vitória diante de Montenegro, o Brasil agora terá o time de Camarões pela frente. Apesar do favoritismo, o ala Gui Santos afirma que será necessário ter atenção contra a equipe africana, que fez jogo difícil contra os montenegrinos e perderam no detalhe por 70x66, nesta quarta-feira (03).

"Estamos contentes. Foi um jogo muito difícil contra Montenegro, não ganhamos como queríamos, mas fomos uma equipe que lutou, mudando e ganhando o jogo no aspecto defensivo. Contra Camarões é a mesma coisa, jogar firme. Eles têm intensidade, São atléticos, tem uma forma diferente de jogar, mas estamos todos na mesma página e vamos para cima para depois conhecer nosso confronto nas semifinais", afirmou o camisa 11.

Um revés para os africanos também pode classificar o Brasil para o mata-mata por Paris 2024. Caso perca por até seis pontos para Camarões, o Brasil ainda passa como primeiro do grupo. Se perder de sete a 12 pontos, avança, mas em segundo lugar, com os africanos em primeiro. Derrota por saldo maior que esse eliminaria o Brasil da competição.

No Grupo B1, que cruza com o Brasil na semifinal, a classificação também está embolada. A Letônia foi surpreendida pelas Filipinas e o último jogo, entre Geórgia e Filipinas, nesta quinta, define tudo.

Se os filipinos vencerem a Geórgia, eles terminam em primeiro e a Letônia em segundo. Se a Geórgia vencer por até 37 pontos, a Letônia passa em primeiro e as Filipinas em segundo. Caso os georgeanos vençam por 47 ou mais, a Geórgia é a primeira, com a Letônia caindo para segunda.

As semifinais acontecem no sábado e a decisão será já no domingo. Assim, teremos o cruzamento entre os grupos, com Brasil, Montenegro ou Camarões, contra Letônia, Geórgia ou Filipinas. Vale lembrar que apenas o campeão vai para Paris 2024.

Brasil x Camarões - saiba onde assistir

Transmissão: ESPN 4

Horário: 13h

Data: 04/07

Local: Riga/Letônia

