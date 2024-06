Brasil x Japão: Zé Roberto Guimarães quer time versátil em semi da Liga das Nações

A- A+

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, já está com o pensamento voltado para a semifinal da Liga das Nações. Para superar o Japão, ele quer um time focado e eficiente em quadra.



"Vamos ter pela frente um time muito equilibrado e o nosso saque vai precisar ajudar mais do que na partida contra a Tailândia. As japonesas jogam com muita velocidade nas extremidades", afirmou o treinador.



Ataque e defesa devem funcionar com a mesma eficiência para a equipe brasileira conseguir definir os pontos com tranquilidade. Na partida, o treinador pediu criatividade e intensidade para conseguir levar vantagem sobre as adversárias.





"Sabemos que vamos precisar atacar muitas bolas na semifinal. A Koga está fazendo um campeonato excepcional, Tenho certeza de que vai ser um grande jogo", disse o técnico da seleção brasileira.



A resposta que a equipe deu na vitória de 3 sets a 0 sobre a Tailândia deixou o comandante animado. "A Tailândia é um time que jogou em casa apoiado por uma torcida apaixonada. O importante foi que conseguimos ajustar o nosso jogo e saímos de uma situação difícil no terceiro set", declarou Zé Roberto.



O Brasil volta à quadra no sábado, às 10h30, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Japão. A equipe rival também será adversária da seleção na fase de grupos da Olimpíada de Paris-2024.

A ponteira Gabi Guimarães e a oposta Rosamaria Montibeller falaram um pouco sobre a partida contra a Tailândia e comentaram as expectativas para o jogo de semifinal contra o Japão ️



