Brasil x Japão: Seleção Feminina de Vôlei busca 4ª final na Liga das Nações

A- A+

Leia também

• Seleção feminina vence Tailândia, mantém série invicta e vai à semifinal da Liga das Nações

• Liga das Nações: Brasil volta a oscilar e perde para os EUA

• Seleção brasileira feminina de vôlei conhece grupo das Olimpíadas; confira os adversários

Brasil x Japão é o último passo que falta para a Seleção Feminina de Vôlei chegar à sua quarta final na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Neste sábado (22), a partir das 10h30, em Bangcoc, na Tailândia, será definido um dos finalistas do torneio, que chegará ao fim no domingo (23).

Principal campanha até aqui e time a ser batido, o Brasil ainda não sabe o que é perder na atual edição da Liga das Nações de Vôlei. Em 13 jogos, foram 13 vitórias, a última por 3 sets a 0 contra a Tailândia, equipe da casa da fase final do torneio, nas quartas de final.

Ainda que o Brasil seja uma das seleções que mais chegaram nas fases agudas da VNL, nunca chegou ao título. O país ficou com o vice-campeonato em 2019, 2021 e 2022.

BRAZIL ARE BACK IN THE SEMIFINALS!



With 13 VNL wins in a row, can Japan stop them in their semifinal match on June 22?



#VNL2024 schedule - https://t.co/F5Qmmecbzo.



Watch the matches on VBTV.



#volleyball #VNLBangkok pic.twitter.com/agDGlRxDgY — Volleyball World (@volleyballworld) June 20, 2024

Brasil x Japão: certeza de equilíbrio

Brasil e Japão são velhos conhecidos. Os times já se enfrentaram por diversas vezes nos últimos anos e na atual edição da Liga das Nações protagonizaram uma disputa muito parelha. O confronto foi válido pela primeira rodada da segunda etapa e o Brasil venceu por um apertado 3 sets a 2.

Aliás, o placar de 3 sets a 2 em favor do Brasil foi o que mais se repetiu nos últimos confrontos. O resultado foi o mesmo no Pré-Olímpico do ano passado e no Mundial de Vôlei de 2022. Mais uma vez, Zé Roberto Guimarães e Thaisa preveem dificuldades contra as asiáticas. .

“Sabemos que vamos precisar atacar muitas bolas contra o Japão na semifinal. A Koga (ponteira) está fazendo um campeonato excepcional. O Japão é um time muito equilibrado e o nosso saque vai precisar ajudar mais do que na partida contra a Tailândia. É uma equipe que joga com muita velocidade nas extremidades. Vai ser um grande jogo”. "Temos que dar mais do que o sangue dentro de quadra e estamos muito determinadas para fazer um grande jogo. Esperamos um jogo muito duro, mas estamos muito confiantes para avançar à final", declarou a central brasileira.



O Japão chegou à semifinal depois de vencer o clássico asiático contra a China. As japonesas construíram o placar de 3 sets a 0, diante do time reserva das chinesas, que preferiram poupar o time titular pensando nos Jogos Olímpicos.

A outra vaga na final será definida por Itália x Polônia, às 7h, também neste sábado. As italianas bateram as americanas por 3 sets a 0, com destaque para a oposto Egonu, que anotou 20 pontos nas quartas de final. Já as polonesas suaram um pouco mais para bater a Turquia por 3 sets a 2.

VNL FINAL !



The #VNLFinals continues on JUNE 22 with these semifinal matches (GMT):



10AM: Poland Italy

130PM: Brazil Japan



Medal matches on SUNDAY June 23.



#VNL2024 matches on VBTV.



#Volleyball #VNLBangkok pic.twitter.com/lQltMEsFKu — Volleyball World (@volleyballworld) June 21, 2024

Brasil x Japão - Onde assistir?

Transmissão: Sportv 2

Data: 22/06

Horário: 10h30

Local: Bangcoc/Tailândia

Veja também

Futebol Áustria vence Polônia pela 2ª rodada do Grupo D da Euro; confira os gols