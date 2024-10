A- A+

Futebol nordestino Brasileirão de 2025 pode ter cinco times nordestinos pela primeira vez na história; entenda Desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 times, em 2006, o máximo de clubes do Nordeste que estiveram juntos em uma mesma edição do torneio foram quatro

Os Campeonatos Brasileiros das Séries A e B de 2024 estão chegando ao fim. Nessa reta final, é natural que se comece a fazer projeções sobre o campeão, os rebaixados e os promovidos de divisão. Nessa “brincadeira” de imaginar cenários, um deles chama a atenção: a possibilidade do Brasileirão de 2025 contar com cinco times nordestinos pela primeira vez na história.

Desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 times, em 2006, o máximo de clubes do Nordeste que estiveram juntos em uma mesma edição do torneio foram quatro.

A situação aconteceu em quatro edições do torneio: 2018, 2019, 2020 e 2021.

Desta vez, em 2025, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará podem quebrar o recorde da região.

Entenda o cenário atual

Atualmente, a Elite do futebol brasileiro conta com três representantes da região. São eles: Fortaleza, Bahia e Vitória.

Desses três, o Tricolor do Pici já está confirmado na edição do ano que vem. Terceiro colocado da atual edição do Brasileirão, com 56 pontos, o Fortaleza faz uma campanha bastante segura e ainda sonha com um possível título da Série A.

Já o Tricolor de Aço alcançou os 46 pontos, quatro pontos a mais que o estabelecido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para se livrar do risco de queda.

No momento, o único ameaçado seria o Vitória. O Rubro-Negro baiano é o 16º colocado do campeonato com 32 pontos, mesma pontuação que o Corinthians, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

No entanto, para se garantir na Primeira Divisão do próximo ano, o Vitória só depende de si. O clube diminuiu suas chances de rebaixamento de 60,1% para 40,1%, segundo o levantamento da UFMG, após vencer o RB Bragantino no último sábado (19) por 1 a 0.

Outro provável representante na Série A de 2025 é o Sport. O Leão, que vem de vitória contra o Botafogo-SP por 3 a 1, ocupa a vice-liderança da Série B com 56 pontos.

A seis rodadas do fim da competição, o Rubro-Negro pernambucano só depende de si para retornar à Primeira Divisão. O Leão, aliás, viu suas chances de acesso subirem consideravelmente para 94%, nos cálculos feitos pela UFMG.

O outro representante nordestino vindo da Série B pode ser o Ceará. O Vozão, no entanto, é o único time que não depende somente de si.

Atual 5º colocado com 51 pontos, o Alvinegro precisa, além de fazer a sua parte, torcer para tropeços de Novorizontino ou Mirassol, terceiro e quarto colocados, com 54 e 53 pontos, respectivamente. O Ceará terá seis rodadas para reverter o cenário.

Confira o número de participantes nordestinos desde 2006

2024 - 3 (Fortaleza, Bahia e Vitória)

2023 - 2 (Bahia e Fortaleza)

2022 - 2 (Fortaleza e Ceará)

2021 - 4 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport)

2020 - 4 (Ceará, Bahia, Sport e Fortaleza)

2019 - 4 (Fortaleza, Bahia, Ceará e CSA)

2018 - 4 (Bahia, Ceará, Sport e Vitória)

2017 - 3 (Bahia, Sport e Vitória)

2016 - 3 (Sport, Vitória e Santa Cruz)

2015 - 1 (Sport)

2014 - 3 (Sport, Vitória e Bahia)

2013 - 3 (Vitória, Bahia e Náutico)

2012 - 3 (Náutico, Bahia e Sport)

2011 - 2 (Bahia e Ceará)

2010 - 2 (Ceará e Vitória)

2009 - 3 (Vitória, Náutico e Sport)

2008 - 3 (Vitória, Sport e Náutico)

2007 - 3 (Sport, Náutico e América-RN)

2006 - 2 (Fortaleza e Santa Cruz)

