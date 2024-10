Brasileiro ex-Real Madrid faz tatuagem em homenagem à "filha" e descobre que não é o pai após teste

A- A+

Vinicius Tobias, jogador de 20 anos revelado no Internacional e com passagem pelo Real Madrid, descobriu que não é pai da criança que aguardava junto à influenciadora Ingrid Lima.



Após a realização de um exame de DNA, a influenciadora e gestante da criança, Ingrid Lima, postou em uma de suas redes sociais que Vinícius não era o pai da bebê.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa, e ele também. Ambos seguiram suas vidas e no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius”, comentou Ingrid.

Depois do recado, Ingrid fez o pedido para que parem de “atacar” o lateral-direito, que atualmente joga pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e fez uma tatuagem em homenagem à bebe - “Maitê, te amo”. O nome da criança foi escolhido pelo casal quando imaginavam que seriam os pais.

Como o brasileiro chegou no Real Madrid

O jogador saiu do Brasil ainda jovem. Nascido em São Paulo, o lateral foi revelado pelo Internacional e se destacou no Sul-Americano Sub-15 em 2019.

Em meados de 2021, Vinicius chegou ao Shakhtar por 6 milhões de euros na época. Mas, por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia, o brasileiro foi parar, emprestado, no Real Madrid.

Mesmo sem grandes oportunidades com o treinador italiano Carlos Ancelotti, o lateral assegurou os títulos da Liga dos Campeões e da Supercopa da Espanha pelo time merengue. Pouco depois, já em 2024, acabou retornando ao Shakhtar.



