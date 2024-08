Campeões da permanência: quem são os famosos que acompanham Olimpíada desde abertura

A- A+

Leia também

• Maisa, Luciana Gimenez, Luana Piovani, Deborah Secco: veja famosas que estão solteiras

• Vicenzo, Nala, Denny Manoel e mais: saiba quais nomes os famosos escolheram para seus bebês

• Graciele, Fê Paes Leme, Bárbara Evans, Viih Tube: famosas que falaram sobre o corpo na gravidez

A Olimpíada está em seus últimos dias, com encerramento no próximo domingo, 11 de agosto. E há quem estéja acompanhando os jogos da Paris-2024 e aproveitando a capital francesa desde a cerimônia de abertura, realizada há quase duas semanas.



A atriz Nicole Kidman, o rapper Snoop Dogg e a apresentadora Fátima Bernardes são algumas das estrelas que não arredam o pé da cidade e já podem subir ao pódio pela permanência.

Nicole Kidman, que está em Paris desde o início dos jogos, tem comparecido a competições de skate (assistiu, por exemplo, Rayssa Leal trazer o bronze para o Brasil) e ginástica artística (com o brilho de Rebeca Andrade), algumas delas com o marido Keith Urban e as crianças. Uma das aparições da estrela australiana foi até registrada pelo influencer brasileiro Welker Maciel — presente na cidade desde o início também —, que publicou um vídeo no TikTok e viralizou.

Ex-marido de Kidman, Tom Cruise tem comparecido a alguns jogos desde o começo. De acordo com o site Yahoo Entertainment, os dois não tiveram nenhum encontro até o momento, indo a diferentes competições.

O cineasta Spike Lee chegou na França um dia antes da cerimônia de abertura e tem acompanhado a movimentação na cidade desde então. Em seu perfil no Instagram, ele mostrou alguns encontros que teve com estrelas do esporte americano como Jason Kelce e nomes da música, Flavor Flav.

Nas arquibancadas já foram flagrados ainda as atrizes Margot Robbie, Jessica Chastain e Natalie Portman. Entre os cantores, Mick Jagger, Nick Jonas, John Legend, Ariana Grande e Cynthia Erivo. O magnata Bill Gates também tem registros assistindo algumas competições.

Fátima Bernardes e a família estão acompanhando os jogos desde o comecinho, no meio da torcida mesmo. O ator Murilo Rosa também tem compartilhado vários momentos durante sua passagem com a família por Paris. Em um deles, Arthur, filho do artista com a modelo Fernanda Tavares, não conteve a emoção ao encontrar com Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze para o skate brasileiro.





Fátima Bernardes com o namorado, Túlio Gadelha, em Paris — Foto: Reprodução/Instagram

Outros brasileiros como Sabrina Sato, Rafael Vitti, Giovanna Lancellotti, Larissa Manoela e Vitor Kley passaram rapidamente por Paris.

Snoop Dogg é outro que, vira e mexe, aparece em algum jogo torcendo pelos atletas dos Estados Unidos. Mesmo sem competir, o músico é sem dúvida um dos destaques da “delegação” americana.





Snoop Dogg com atletas — Foto: Reprodução / Redes sociais

O rapper foi contratado pelo canal NBC, que detém os direitos de transmissão nos Estados Unidos e que tem as Olimpíadas como um dos seus principais veículos de arrecadação. Para atrair público e anunciantes, o canal apostou no estilo particular do artista para produzir momentos divertidos.

Veja também

Olimpíadas 2024 Jucilene de Lima e Fernando Ferreira são eliminados nas classificatórias do atletismo