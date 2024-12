Campeonato Brasileiro de Xadrez em Natal chega na reta final e define título neste sábado (21)

A- A+

O 90º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez, que acontece em Natal-RN desde o dia 13 deste mês, chegou na reta final e vai conhecer neste sábado (21) o grande campeão nacional. Após oito rodadas, a briga pelo título segue bastante equilibrada, com cinco atletas disputando a liderança e o troféu da competição.

Depois de liderar por cinco rodadas, o GM Alexadr Fier perdeu o primeiro lugar para outro Grande Mestre, André Diamant, que está com meio ponto de vantagem sobre os demais.

Os MFs Lucas do Valle e Lucas Tomielo, mais o MI Roberto Molina e Fier terão a chance nesta sexta-feira (20) de assumirem o primeiro lugar, esquentando a reta final do Brasileiro, que é disputado no hotel Praiamar, em Ponta Negra.

No total, 161 enxadristas de todas as regiões do país estão participando do 90º Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez que vai classificar o campeão para a seleção brasileira olímpica, além de distribuir premiação no valor total de R$ 42 mil, a maior da história da modalidade.

A competição em Natal marcar os 100 anos da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e por isso está sendo chamada de "Brasileiro do Centenário".

Segundo o presidente da CBX, o potiguar Máximo Igor Macedo, a comemoração do centenário em Natal é uma forma fortalecer o xadrez regional.

"A realização do 'Brasileiro do Centenário' em Natal reforça nosso compromisso com a descentralização e valorização do xadrez em todas as regiões do Brasil. Além de coroar o campeão brasileiro e definir um nome para a equipe olímpica, queremos que este torneio inspire novos enxadristas e fortaleça o xadrez como ferramenta de desenvolvimento humano e cultural. Nossa missão é fazer do centenário da CBX um marco inesquecível para todos os apaixonados pelo esporte", revelou.

Árbitro internacional



O Campeonato Brasileiro conta com a presença de Antônio Bento de Araújo Lima Filho, enxadrista brasileiro e Árbitro Internacional (AI) da Federação Internacional de Xadrez - FIDE.

