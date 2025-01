A- A+

futebol Campeonato Pernambucano 2025: Juizado do Torcedor vai atuar em partidas no Lacerdão O Juizado atende a casos de infrações penais que ocorrem em estádios e no entorno

O Juizado do Torcedor, ferramenta do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), vai estar presente em três partidas do Campeonato Pernambucano de 2025 no Estádio Luiz José de Lacerda, conhecido como Lacerdão, em Caruaru.

O Juizado atende a casos de infrações penais que ocorrem em estádios e no entorno. Assim, o intuito é garantir os direitos dos torcedores e criar uma cultura de paz social. A ação funcionará em regime de plantão judiciário no local das competições de futebol.

Agenda

No dia 19 de janeiro, durante o jogo entre Central e Náutico, a atuação do Juizado do Torcedor será das 17h às 21h. Já nos dias 26 de janeiro e 22 de fevereiro, quando acontecerão as partidas entre Central e Sport e Central e Retrô, respectivamente, das 15h às 20h.

De acordo com a publicação, os feitos cíveis e criminais processados durante o plantão serão imediatamente distribuídos no Sistema Judicial Eletrônico (PJe), conforme fluxo próprio à matéria.



Campeonato Pernambucano 2025

Bola do Campeonato Pernambucano 2025. - Foto: Federação Pernambucana de Futebol/Divulgação

A competição começa neste sábado (11), com o confronto entre Decisão e Santa Cruz, às 16h, no estádio Odilon Ferreira, em Sertânia. A grande final está prevista para os dias 22 e 26 de março.



O Campeonato Pernambucano 2025 mantém o regulamento da edição anterior. Ao todo, 10 clubes participam: Afogados, Central, Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Petrolina, Retrô, Santa Cruz e Sport.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, totalizando nove rodadas. Os dois melhores colocados avançam diretamente às semifinais.

Já os times do terceiro ao sexto lugar disputarão mata-mata para definir os outros dois semifinalistas. O sétimo colocado garante a permanência na Série A1, enquanto os três últimos serão rebaixados à Série A2.

As fases iniciais terão jogos únicos, enquanto as semifinais e finais serão decididas em partidas de ida e volta.

Veja também

