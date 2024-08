A- A+

Futebol Feminino Carrie Lawrence: conheça a jogadora americana que é noiva de Marta Defensora de 27 anos atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos, mesmo time da camisa 10 do Brasil

Camisa 10 da seleção brasileira, a atacante Marta está com sorte no jogo e também no amor. No último domingo (18), a jogadora de 38 anos, medalhista de Prata em Paris, divulgou nas redes sociais imagens do seu noivado com a lateral-direita americana Carrie Lawrence, de 27 anos.

Noivado de Marta com Carrie Lawrence. Foto: Reprdoução/Instagram.

Carrie Lawrence nasceu em Orlando e atua como defensora do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Durante sua carreira juvenil, ela jogou pelo Florida Kraze e conquistou títulos estaduais e regionais pelo clube.

Além disso, Carrie chegou a jogar futebol universitário pela Universidade da Carolina do Sul e, em 2015, foi eleita a "Novata do Ano" pelas companheiras de equipe no South Carolina Gamecocks.

Marta e Carrie estão juntas há dois anos, e a defensora aproveitou a pausa da NWSL, a liga feminina dos Estados Unidos, para ir a Paris acompanhar a brasileira nos Jogos Olímpicos.

O Brasil terminou em segundo lugar, e Marta conquistou sua terceira medalha de prata olímpica.

Aos 27 anos recém-completados, Carrie é 11 anos mais nova que Marta. Juntas desde março de 2022, elas atuam no mesmo clube: o Orlando Pride, que disputa a principal liga feminina dos EUA.

A zagueira, contratada em 2020, voltou aos campos em maio depois de quase um ano e meio afastada em razão de uma grave lesão: uma ruptura num dos ligamentos do joelho esquerdo, que precisou ser tratada com cirurgia.

As duas moram juntas em uma mansão em Orlando, comprada no ano passado por US$ 1,75 milhão (cerca de R$ 10 milhões na contação atual). A residência tem 360m², cinco quartos, cinco banheiros e uma área de lazer luxuosa.

Marta e Carrie não fazem muitas aparições juntas, mas nas redes sociais não economizam nas declarações de amor. “Feliz aniversário, Xinxinha! Estou tão grata por poder compartilhar minha vida com uma pessoa tão maravilhosa como você. Que não só hoje, mas todos os dias da sua vida sejam repletos de felicidade e conquistas. Amo-te tanto!”, escreveu a brasileira no último dia 15, quando a americana completou 27 anos.

Antes do romance com Carrie, Marta se relacionou por três anos e foi noiva de outra zagueira americana: Toni Deion, que na época também jogava no Orlando Pride. No mesmo ano do término entre as duas, Marta e Carrie começaram a namorar.

