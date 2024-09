A- A+

Racismo Carvajal sai em defesa de Vinicius Jr. após comentários racistas: "Quando alguém é picado, sangra" Espanhol, lateral do Real Madrid, discordou do brasileiro recentemente e disse que a 'Espanha não é um país racista'

Dani Carvajal, lateral do Real Madrid, saiu em defesa de Vinícius Júnior quando questionado sobre o gol brasileiro em San Sebastián contra à Real Sociedad, no último sábado (14). O atacante, em sua comemoração, pediu silêncio para as arquibancadas.

"Nós vemos e ouvimos os insultos contra ele. Não o deixam tranquilo e quando alguém é picado, sangra. É normal responder com determinados gestos. Todos temos claro o tema Vinícius e a opinião sobre qualquer insulto a uma pessoa de cor. O tema está claro. Fazem falta protocolos mais duros", comentou ele, segundo o jornal português A Bola, na coletiva de imprensa contra o jogo do Stuttgart, pela Liga dos Campeões.

Na semana passada, o espanhol discordou de uma opinião do brasileiro sobre a Espanha. Em uma entrevista, Vinícius disse que a Espanha não deve sediar a Copa de 2030 caso não haja evolução quanto ao racismo no futebol local.

"Não há dúvidas de que a Espanha não é um país racista. Desde pequeno cresci com várias nacionalidades no meu bairro, em Leganés. Só quero lembrar que somos totalmente contra qualquer situação racista nos estádios. Sei o que o Vini sofre e o apoiamos interna e publicamente. Creio que a La Liga está melhorando e criando protocolos para que esses energúmenos não possam voltar a eventos esportivos. Com exceção dessas pessoas, não acho que a Espanha não mereça organizar uma Copa", disse Carvajal.

