Ceará x Sport: Fora de casa, Leão busca quebrar tabu por manutenção no G4

O Sport visita o Ceará, nesta quinta-feira (20), às 21h30, no Castelão, pela 11ª rodada da Série B, com a confiança renovada pelos últimos resultados conquistados. Após passar pelo pior momento da temporada, o Rubro-negro venceu Paysandu e Mirassol, respectivamente, na Arena de Pernambuco. Os resultados recolocaram o time pernambucano no G4, mesmo com uma partida a menos na competição.

Mandante do confronto, o Ceará iniciou a rodada na nona colocação, com 15 pontos. O Sport, por sua vez, com 18 pontos, tenta o resultado positivo longe de casa para se manter no grupo dos quatro times que sobem de divisão. A equipe rubro-negra tenta, também, encerrar um jejum de 20 anos sem derrotar o adversário em solo cearense. São 11 jogos no período.

Preocupações no Sport

Como de costume, o Sport só atualizará a situação dos jogadores entregues ao departamento médico momentos antes da partida. Contudo, durante a semana, uma série de atletas foram ausências nas atividades comandadas por Mariano Soso.

Baixas há mais tempo, o lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Chrystian Barletta estão na transição física e devem voltar a ficar à disposição em breve. O zagueiro Rafael Thyere, o lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Romarinho são outros jogadores lesionados.

Enquanto Rafael Thyere sofreu uma lesão no tendão do calcâneo direito, Dalbert foi substituído perante o Mirassol, no domingo, com dores e virou dúvida. Já na parte ofensiva, Romarinho teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito, após o jogo com o Paysandu, e não esteve presente na última rodada.

Além dos lesionados, o Leão ainda terá que lidar com outras ausências por suspensão. Contra o Mirassol, o volante Fabricio Domínguez e o atacante Zé Roberto foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e não podem ser relacionados para o compromisso desta quinta. Felipe, por sua vez, volta ao time.

Apesar dos desfalques, o goleiro Caíque França espera ver o Sport propondo o jogo no Castelão. “Vai ser uma partida difícil, ainda mais fora de casa, eles vão em busca da vitória. Mas o Sport tem o papel de tentar ser protagonista em todos os jogos. A gente sabe que nem sempre vai conseguir, mas vamos tentar impor nosso modelo de jogo mesmo fora de casa, pois é nossa maneira de jogar”,

Quem não participou dos últimos treinos, mas por outros motivos, e não estará em Fortaleza é o meia Alan Ruiz. O camisa 10 recebeu uma proposta do exterior, pediu para deixar o Sport e não atua mais pelo clube pernambucano.

Vozão também tem ausências

Assim como o Sport, o Ceará terá que lidar com desfalques para o clássico nordestino. No miolo de zaga, David Ricardo cumprirá suspensão, enquanto Jonathan está fora da partida por estar em negociação com o Cruzeiro. Do meio para a frente, o volante Richardson e o atacante Facundo Castro estão entregues ao departamento médico.

A boa notícia para Vagner Mancini é o retorno do lateral-esquerdo Paulo Victor, que cumpriu suspensão contra o Brusque.

Ficha técnica

Ceará

Richard; Rafael Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Paulo Victor; Jean Irmer, De Lucca e Lourenço; Erick Pulga, Barceló e Saulo Mineiro. Técnico: Vagner Mancini.

Sport

Caíque França; Roberto Rosales, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Riquelme; Felipe, Fábio Matheus, Pedro Vilhena e Lucas Lima; Tití Ortiz e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Horário: 21h30

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maurício Coelho Silva Penna (ambos do RS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Band, Canal GOAT, Premiere e TV Brasil.

