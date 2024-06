Com embate entre brasileiros, confira jogos das oitavas de final da Libertadores

A- A+

Com direito a confronto entre brasileiros, a Conmebol sorteou, na tarde desta segunda-feira (3), os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar nesta fase da competição. Além da dupla, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense e São Paulo representam o País. Com partidas a disputar, o Grêmio pode ser o sétimo brasileiro na disputa. O mata-mata tem previsão para ocorrer entre os dias 14 e 21 de agosto.

Depois de liderar o Grupo G, com 15 pontos, o Atlético-MG foi o primeiro time brasileiro a ser sorteado. O Galo terá o San Lorenzo/ARG como adversário. Em encontro de tricampeões da Libertadores, o São Paulo medirá forças com o Nacional/URU.

Em meio aos duros oponentes possíveis, o Flamengo vai encarar um "velho conhecido". o Rubro-negro carioca terá pela frente o Bolívar/BOL, equipe que enfrentou também na primeira fase do certame. Fora de casa, o time de Tite perdeu por 2x1. Já no Maracanã, aplicou um sonoro 4x0.

Assim como o Flamengo, outra equipe brasileira que avançou às oitavas como segunda colocada foi o Botafogo. Entretanto, o Glorioso não teve tanta "sorte" ao conhecer o oponente e fará o clássico nacional com o tricampeão Palmeiras. Outro duelo envolvendo times do mesmo país será Talleres x River Plate, ambos da Argentina.

Com dois jogos a serem disputados, o Grêmio também conheceu seus possíveis adversários, em caso de classificação. Se passar em segundo do Grupo C, o Imortal vai encarar o atual campeão Fluminense. No entanto, se Renato Gaúcho e companhia conseguirem a façanha de terminar a fase de grupos na liderança, terão o Peñarol como rival no mata-mata. Com seis pontos, o clube gaúcho disputa uma vaga com o Huachipato/CHI (oito pontos), mas pode ultrapassar o já classificado The Strongest/BOL (dez pontos), atual líder do grupo.

Confira os confrontos das oitavas:

San Lorenzo/ARG x Atlético-MG

Nacional/URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar/BOL

Colo-Colo/CHI x Junior Barranquilla/COL

Talleres/ARG x River Plate/ARG

Peñarol/URU x 1º Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º Grupo C x Fluminense

