Jogos Olímpicos Com estreia no vôlei e disputa no skate, confira a agenda olímpica do Brasil deste sábado (27) Brasil também terá disputa no Tênis, esgrima, natação, entre outros esportes

Passada a abertura de cerimônia, agora chegou o momento de definir os primeiros campeões olímpicos em Paris 2024. Neste sábado (27), o Brasil começa a luta para bater o recorde de 21 medalhas conquistadas na edição anterior, em Tóquio.

A principal esperança nacional para terminar o primeiro dia de competição com alguma medalha virá da pista do skate street masculino, que começa a partir das 7h.



Medalhista de prata em 2021, Kevin Hoefler é o principal nome brasileiro nesta disputa. Outro skatista que vem forte é Giovanni Vianna, campeão do Supercrown de 2023, evento mais importante do calendário street. Felipe Gustavo é o terceiro nome do país na disputa.

Em busca da sétima medalha olímpica na história (ouro em 1992,2004 e 2016 e prata em 1984, 2008 e 2012), a seleção masculina de vôlei estreia a partir das 8h, em um clássico contra a Itália. A equipe de Bernardinho não vem empolgando em 2024, mas aposta na aura vencedora do treinador - sete vezes medalhista - para beliscar um lugar no pódio mais uma vez.

O sábado marcará as estreias de três brasileiras que são bem ranqueadas em seus esportes. Nathalie Moellhausen, da esgrima, começa sua disputa na espada a partir das 7h05, diante da canadense Ruien Xiao.



Já às 8h15, Bia Haddad enfrenta a atleta da casa, Varvara Gracheva, em Roland Garros, um dos principais cenários do tênis mundial.



E, às 11h, Ana Sátila participa da classificação da canoagem slalom, na modalidade do caiaque (K1).

Depois da ausência em Tóquio, o basquete masculino retorna ao principal palco olímpico. Equipe três vezes medalhista (1948, 1960 e 1964), o Brasil terá logo de cara um grande desafio, um confronto contra a seleção francesa, a partir das 12h15.



Para parar a dupla francesa Victor Wembanyama e Rudy Gobert, a aposta está no bom momento vivido pelo pivô Bruno Caboclo.

Brasil estreia amanhã nos Jogos Olímpicos 2024 em jogo contra França



Benite fala sobre como estão as expectativas para o jogo lá em Lille ️ pic.twitter.com/ENo7HZNV2w — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) July 26, 2024

A disputa do surfe será a 15 mil quilômetros de Paris, em Teahupo’o, no Taiti, uma das grandes esperanças de medalhas para o país.



A primeira rodada para Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca (Chumbinho) começa a partir das 14h.



Já para Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel, a eliminatória começa às 18h48.

Agenda Olímpica do Brasil

Remo - 4h - Lucas Verthein

Hipismo CCE - 4h30 - Individual e Equipe

Judô - 5h - Michel Augusto x Sebastian Sancho - Costa Rica e Natasha Ferreira x Natsumi Tsunoda - Japão

Remo - 5h12 - Beatriz Tavares

Tiro Esportivo (Pistola de ar 10m) - 5h30 - Philipe Chateaubriand

Ginástica Artística (Classificatória) - 6h - Arthur Nory e Diogo Soares****

Natação - 6h - Gabrielle Roncatto e Mafê Costa (400m livre), Guilherme Costa (400m livre), 4x100 livre masculino e feminino

Skate Street- 7h (classificação)/12h (Finais) - Kevin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna

Esgrima (Espada) - 7h05 - Nathalie Moellhausen x Ruien Xiao - Canadá

Vôlei masculino - 8h - Brasil x Itália

Tênis - 8h15 - Bia Haddad x Varvara Gracheva - França (Quadra Simonne Mathieu)

Tênis - 8h15 - Laura Pigossi x Dayana Yastremska - Ucrânia (Quadra 8)

Badminton - 9h50 - Juliana Viera x Supanida Katethong - Tailândia

Ciclismo de Estrada (Contrarrelógio) - 9h30 - Tota Magalhães

Canoagem Slalom - 10h - Pepê Gonçalves

Tênis - 10h50 - Haddad e Stefani x Yuan e Zhang - China

Canoagem Slalom - 11h - Ana Sátila

Ciclismo de Estrada (Contrarrelógio) - 11h32 - Vinícius Rangel

Tênis de Mesa - 12h15 - Vitor Ishiy e Bruna Takahashi x Robles e Xiao - Espanha

Basquete masculino - 12h15 - Brasil x França

Surfe - 14h - Gabriel Medina, João Chumbinho e Filipe Toledo

Vôlei de Praia - 14h - George e André x Abicha e Elgraoui - Marrocos

Surfe - 18h48 - Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva



