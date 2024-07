A- A+

Futebol Com lesão muscular, Palacios desfalca o Sport diante do Santos Defensor só deve voltar aos gramados a partir de setembro; Leão procurará reforço no setor

Leia também

• Apresentado ao elenco, Guto inicia trabalhos no Sport

• Com quatro gols em três jogos, Fabrício Dominguez vive fase artilheira no Sport

• SAF: Sport, Náutico e Santa Cruz viram instrumento de pesquisa para livro sobre modelo de gestão

Mal estreou e já está fora. O lateral-direito Helibelton Palacios sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na estreia com a camisa do Sport, diante da Ponte Preta, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o jogador só retorne aos gramados em setembro.

Com a lesão, o Sport deve ir em busca de mais um defensor no mercado. Vale lembrar que o clube fechou recentemente com o lateral-direito Di Plácido. O jogador ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Noite dos gringos, de homenagens, de comemoração e de vitória! Vem ver como foram os bastidores de Sport 3x1 Ponte Preta e se inscreva: https://t.co/B25CcRHmRJ pic.twitter.com/flGT54P7Ar — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 30, 2024

Veja também

Olimpíadas Como está o quadro de medalhas dos Jogos de Paris 2024? Confira classificação